Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последствия обстрелов в Белгородской области

Фоторепортаж «Ъ»

Ситуация в Белгородской области обострилась в последние недели. Город Шебекино регулярно подвергается обстрелам, в селе Новая Таволжанка 4 июня несколько часов шел бой с зашедшей с территории Украины диверсионной группой. Кадры из Белгородской области — в фотогалерее «Ъ».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...