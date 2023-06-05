Последствия обстрелов в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области обострилась в последние недели. Город Шебекино регулярно подвергается обстрелам, в селе Новая Таволжанка 4 июня несколько часов шел бой с зашедшей с территории Украины диверсионной группой. Кадры из Белгородской области — в фотогалерее «Ъ».

