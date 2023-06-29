В белгородский город Шебекино вернулись 10% жителей после снижения интенсивности обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о ходе восстановления приграничного города Шебекино, который в начале июля подвергался массированным обстрелам со стороны Украины. В него начали возвращаться жители, временно уехавшие в безопасные места после увеличения интенсивности атак. По оценкам властей, в населенный пункт приехали более 10% от общего числа населения.

В Шебекино, согласно открытым данным, живет около 40 тыс. человек. К 10 июня в нем остались 2,7 тыс. человек. Тогда в городском округе ежедневно падали сотни снарядов, выпущенных со стороны Украины. В обстрелах были повреждены более 700 частных и 113 многоквартирных домов. К сегодняшнему дню интенсивность обстрелов снизилась: за последние сутки в округе зафиксировали два прилета, еще шесть снарядов были выпущены по международному автомобильному пункту пропуска.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, до 1 августа планируется завершить ремонт окон и крыш. «Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас, я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах, то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения»,— сказал господин Гладков. Он добавил, что в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократился поток желающих получить помощь. К началу следующей недели их останется два, сейчас работают четыре.

Что рассказали корреспонденту «Ъ» беженцы из Шебекино и Новой Таволжанки — в репортаже Александра Черных.

Сергей Толмачев, Воронеж