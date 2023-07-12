Белый дом: Украине нужны демократические реформы для вступления в НАТО

Украина по-прежнему надо провести ряд реформ, чтобы присоединиться к НАТО, заявила старший директор Совета национальной безопасности по делам Европы Аманда Слоут. По ее словам, подобные требования выдвигались всем странам, вступившим в альянс.

«Украине по-прежнему необходимо проводить дальнейшие демократические реформы и реформы в секторе безопасности. Байден дал ясно понять, что Украина может добиться этого (вступления в НАТО.— "Ъ"), но это (проведение реформ.— "Ъ") по-прежнему будет требованием для ее вступления, как это было, честно говоря, и для всех стран, которые присоединились к альянсу»,— сказала госпожа Слоут (цитата по AFP).

Ранее сегодня глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не знают точного перечня требований, которые необходимо выполнить для вступления в НАТО. По его словам, есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом альянса.

Тема принятия Украины в НАТО обсуждается на двухдневном саммите альянса, который начался вчера, 11 июля. По итогам первого дня страны НАТО заявили, что Киеву не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. Однако приглашение на вступление планируется отправить, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия». Сегодня, 12 июля, страны G7 намерены объявить о гарантиях безопасности для Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер