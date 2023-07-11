Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Главное

В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО. Альянс выпустил коммюнике по итогам первого дня. «Ъ» собрал главные заявления.
Отношения с Россией
- Россия — самая серьезная угроза безопасности альянса.
- НАТО не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы, но РФ не будет считаться партнером НАТО, пока не прекратит «агрессивное поведение» и не начнет «соблюдать нормы международного права».
- Россия должна вывести войска с территории Украины.
- НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении спецоперации на Украине, в частности Иран — остановить поставку РФ беспилотников.
- Осуждается намерение России разместить ядерное оружие в Белоруссии.
- Военная интеграция России и Белоруссии имеет последствия для региональной стабильности и обороны альянса.
- Россию призвали пересмотреть решения о выходе из ДСНВ и ДОВСЕ. Блокирование страной консенсуса на конференции ДНЯО названо безответственным.
- Углубление сотрудничества РФ и Китая противоречит ценностям и интересам НАТО.
- При этом альянс намерен держать открытыми каналы коммуникации с Россией, чтобы не допускать эскалации конфликта и сделать взаимодействие более прозрачным.
Поддержка Украины
- Страны НАТО поддерживают «формулу мира» Владимира Зеленского и усилия Генассамблеи ООН по урегулированию конфликта.
- Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству.
- Украина добилась существенного прогресса на пути необходимых реформ.
- Приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено, когда страны-члены согласятся, а Украина выполнит условия.
- В рамках всеобъемлющего плана помощи за год члены НАТО выделили Украине более €500 млн. Приоритетом остается доставка нелетальной помощи.
Приоритеты альянса
- Основными задачами названы сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и управление ими,а также совместная безопасность.
- Страны НАТО обязуются ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП, не менее 20% своих оборонных бюджетов — в основное оборудование, включая соответствующие исследования и разработки.
- НАТО приветствует Финляндию как нового члена альянса.
- Евросоюз — уникальный и важный партнер НАТО, в контексте российско-украинского конфликта сотрудничество между альянсом и ЕС стало еще более значимым.
- Для укрепления взаимодействия с ООН офис НАТО может быть открыт в Женеве.
- Следующий саммит альянса состоится в 2024 году в Вашингтоне, в 2025 году — в Нидерландах.
Фотогалерея
Кто из мировых лидеров посетил саммит НАТО в Вильнюсе
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