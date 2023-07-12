Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Украины не знает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не знают точного перечня требований, которые необходимо выполнить для вступления в НАТО.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить»,— рассказал господин Кулеба в интервью «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

По мнению дипломата, главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс являются Германия и Соединенные Штаты. Дмитрий Кулеба полагает, что именно их позиция стала причиной «крайне размытых формулировок» о перспективах присоединения Украины к НАТО в коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе и продлится 12 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Однако приглашение в НАТО будет направлено, когда все страны-члены согласятся, а Украина выполнит необходимые условия.

О промежуточных итога саммита НАТО — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Саммит НАТО

Саммит НАТО

11 и 12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Его главными темами стали климатические проблемы и вступление Украины в Североатлантический альянс. Кто из мировых лидеров посетил мероприятие — в фотогалерее «Ъ».

Читать далее

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...