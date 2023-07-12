МИД Украины не знает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не знают точного перечня требований, которые необходимо выполнить для вступления в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить»,— рассказал господин Кулеба в интервью «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

По мнению дипломата, главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс являются Германия и Соединенные Штаты. Дмитрий Кулеба полагает, что именно их позиция стала причиной «крайне размытых формулировок» о перспективах присоединения Украины к НАТО в коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе и продлится 12 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Однако приглашение в НАТО будет направлено, когда все страны-члены согласятся, а Украина выполнит необходимые условия.

О промежуточных итога саммита НАТО — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Саммит НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Его главными темами стали климатические проблемы и вступление Украины в Североатлантический альянс. Кто из мировых лидеров посетил мероприятие — в фотогалерее «Ъ». Читать далее

Александр Кислов