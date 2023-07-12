Белый дом: G7 сегодня объявит о гарантиях безопасности для Украины

Страны G7 проведут серию двусторонних переговоров с Киевом по гарантиям безопасности. О том, какие гарантии блок готов предоставить Украине, объявят сегодня, 12 июля, по окончании саммита НАТО в Вильнюсе.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом Зеленским. США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки»,— сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат (цитата по Yahoo!News).

Ранее о предстоящем предоставлении Украине гарантий безопасности в ходе саммита НАТО в Вильнюсе сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Украинские власти при этом настаивают, что реальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО, но на данный момент вопрос об этом отложен до окончания военного конфликта.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе и продлится 12 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

Александр Кислов