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Коммерсантъ FM
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Белый дом: G7 сегодня объявит о гарантиях безопасности для Украины

Страны G7 проведут серию двусторонних переговоров с Киевом по гарантиям безопасности. О том, какие гарантии блок готов предоставить Украине, объявят сегодня, 12 июля, по окончании саммита НАТО в Вильнюсе.

«Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом Зеленским. США вместе с другими лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки»,— сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат (цитата по Yahoo!News).

Ранее о предстоящем предоставлении Украине гарантий безопасности в ходе саммита НАТО в Вильнюсе сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Украинские власти при этом настаивают, что реальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО, но на данный момент вопрос об этом отложен до окончания военного конфликта.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе и продлится 12 июля. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

Фотогалерея

Саммит НАТО

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Александр Кислов

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