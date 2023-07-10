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Из Индо-Тихоокеанского в евроатлантический

Премьер Японии встретится с лидерами стран НАТО и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник начинает европейское турне, в программе которого — участие в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите ЕС—Япония в Брюсселе. В год своего председательства в G7 Токио делает шаги по сближению с евроатлантическим сообществом. На саммите НАТО будет согласован план сотрудничества более чем в десяти областях, включая космос, разработку новейших технологий, а также обмен информацией о действиях России и Китая. В свою очередь, саммит ЕС—Япония будет посвящен взаимодействию в сфере экономической безопасности и многим другим вопросам. Япония постепенно укрепляется в роли главного плацдарма западного мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Eugene Hoshiko, Pool / AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Eugene Hoshiko, Pool / AP

Европейское турне Фумио Кисиды, в ходе которого он вновь окажется в окружении западных лидеров после майского саммита G7 в Хиросиме, начнется 11 июля в Вильнюсе. Там политик примет участие в саммите стран НАТО, а затем переместится в Брюссель, где 13–14 июля пройдет саммит ЕС—Япония.

Как рассказал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, на саммите Североатлантического альянса господин Кисида «с учетом сложной обстановки в сфере гарантий международной безопасности будет говорить о важности того, как сделать более конкретным и укрепить сотрудничество Японии и НАТО». «Кроме того, он проведет двусторонние встречи, обменяется мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердит взаимодействие с каждой из стран»,— рассказал господин Мацуно.

В прошлом году Фумио Кисида стал первым в истории главой японского правительства, участвовавшим в саммите НАТО. Тогда альянс включил в свою новую стратегию тезис о повороте к Индо-Тихоокеанскому региону, сделав главную ставку на Японию.

После этого японская сторона сообщила о возможности открытия представительства НАТО в Токио, однако не назвала конкретные сроки. Пока аналогичные учреждения за своими пределами альянс имеет только в двух странах постсоветского пространства — на Украине и в Грузии.

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Продолжая свой разворот в Азию, в этом году Североатлантический альянс намерен усилить сотрудничество с Японией, а также Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией. Центром координации взаимодействия и предполагалось сделать офис альянса в Токио. При этом за счет развития контактов с властями этих четырех стран НАТО рассчитывает более активно противодействовать Китаю.

Однако приурочить открытие офиса НАТО в Токио к саммиту в Вильнюсе, судя по всему, так и не удастся. Против этой идеи за месяц до саммита выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, призвавший союзников прислушаться к возражениям Китая, отреагировавшего на эту идею крайне негативно. «Мы не можем согласиться с открытием офиса НАТО в Токио. Мы не должны посылать неверный сигнал Китаю и нашим азиатским партнерам»,— пояснил тогда посол Франции в Токио Филипп Сетон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала планы НАТО открыть офис в Токио свидетельством намерений альянса закрепиться в регионе.

И предупредила, что продвижение Североатлантического альянса в Азии приведет к ее милитаризации и усилению блокового противостояния. Кроме того, в марте этого года по итогам московских переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в совместном заявлении стороны призвали НАТО строго соблюдать обязательства быть региональной и оборонительной организацией.

«Позиция Японии по поводу возможности открытия офиса НАТО в Токио заключается в том, чтобы наблюдать за происходящим в рамках дискуссий между членами альянса»,— заявили в понедельник в МИД Японии, отказавшись комментировать сам ход этих обсуждений.

Как сообщила в понедельник, ссылаясь на свои источники, японская газета Nikkei, хотя договориться об открытии токийского офиса НАТО на саммите в Вильнюсе не удастся, от этой идеи никто не отказывается, и после дальнейшей проработки вопрос может быть положительно решен этой осенью или позднее.

При этом главным итогом визита премьера Кисиды в Вильнюс должно стать предварительное согласование нового плана партнерства Японии и НАТО, который предусматривает взаимодействие более чем в десяти областях, включая кибербезопасность, космос, разработку нормативов для вооружений с использованием искусственного интеллекта, обмен информацией о действиях России и Китая, а также борьбу с дезинформацией. Кроме того, Япония и НАТО намерены сообща изучать влияние новейших технологий на национальную безопасность.

Как сообщила в воскресенье газета Yomiuri, окончательное утверждение четырехлетнего плана сотрудничества Японии и НАТО должно завершиться к концу года.

Из Вильнюса премьер Кисида отправится в Брюссель, где примет участие в ежегодном саммите ЕС—Япония. «Премьер-министр подтвердит видение того, что Евросоюз и обеспечение безопасности Индо-Тихоокеанского региона неотделимы»,— сообщил Хирокадзу Мацуно. По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы обеспечения экономической безопасности, а также сотрудничество в области цифровизации, решение проблемы изменения климата, конфликт на Украине и прочие темы.

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Как сообщил телеканал NHK, лидеры Японии и стран—членов ЕС намерены заняться укреплением цепочек поставок полупроводников и создать формат постоянного диалога между ведомствами, ответственными за выполнение этой задачи. Кроме того, участники саммита ЕС—Япония намерены обсудить противодействие кибератакам, совместное использование спутников связи, а также сотрудничество для обеспечения безопасности на море.

Сергей Строкань

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