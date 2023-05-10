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Коммерсантъ FM
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НАТО восходит на Востоке

Офис Североатлантического альянса откроется в Японии

Япония станет первой страной в Азии, где откроется офис связи НАТО. Эти планы, неделю назад анонсированные в СМИ, в интервью CNN подтвердил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси. По его словам, к такому решению Токио подтолкнула дестабилизация в сфере глобальной безопасности из-за «агрессии России на Украине». Дополнительными факторами оказались ядерная угроза со стороны Северной Кореи и растущая мощь Китая. Предполагается, что офис также поможет укреплению связей альянса с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией и в результате расширит влияние НАТО за пределами евроатлантического региона. В Пекине и Москве считают, что «продвижение НАТО на восток подорвет региональный мир».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сделал заявление, которое, несмотря на имевшиеся уже утечки в СМИ, стало почти что сенсацией: Токио ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО, который станет первым в своем роде во всей Азии. «Мы уже ведем переговоры, но детали пока не финализированы»,— сказал в обнародованном в среду интервью CNN японский министр.

Как отметила газета Japan Times, договоренность между Токио и Брюсселем может быть достигнута до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. А сам офис, по некоторым данным, откроется уже в 2024 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN подтвердил планы по открытию офиса, но подробности раскрывать не стал, отметив лишь, что «безопасность стала глобальной».

По словам господина Хаяси, причина решения Японии максимально сблизиться с НАТО кроется в «агрессии России против Украины, из-за которой мир стал более нестабильным».

«То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается только проблемой в Восточной Европе, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится более важным»,— пояснил дипломат. Он подчеркнул, что Япония не член альянса, однако этот шаг должен послать всем сигнал, что партнеры блока «очень тесно взаимодействуют» с НАТО.

Как отмечают западные СМИ, открытие офиса в Японии станет значительным событием для военного блока. Подобные представительства уже есть, например, в Австрии, Молдавии, Грузии, на Украине, однако так далеко на восток альянс еще не забирался. Кроме того, благодаря этому офису союзники планируют усилить взаимодействие с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, не просто укрепив связи с Японией, но и превратив ее в некий хаб для контактов с другими партнерами на Дальнем Востоке и в этом полушарии в целом.

При этом речь, конечно, не идет о том, что конфликт на территории Украины прямым образом угрожает Японии. В Токио его воспринимают скорее как наглядный пример того, что может произойти, и в соответствии со своим видением ситуации стараются усилить безопасность страны. Господин Хаяси подчеркнул, что ситуация в регионе, где расположена Япония, складывается «суровая и сложная».

Помимо действий РФ (после ввода российских войск на Украину окончательно разрушился диалог между Москвой и Токио по мирному договору и статусу Курильских островов) обеспокоенность вызывают ядерное оружие Северной Кореи и растущая мощь Китая.

Телеканал CNN напомнил, что КНР наращивает свои военно-морские и военно-воздушные силы в районах вблизи Японии, одновременно заявляя о правах на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) — необитаемый архипелаг, контролируемый Токио. На фоне всех этих тенденций и событий Япония недавно объявила о планах по крупнейшему со времен Второй мировой войны наращиванию своей военной мощи.

Довольно мрачная картина угроз, которую обрисовал Ёсимаса Хаяси, не помешала ему заверить, что Токио хочет «конструктивных и стабильных отношений» с Пекином, а более тесное сотрудничество с НАТО не направлено против какой-либо конкретной страны. Впрочем, в Китае его доводы вряд ли сочтут убедительными.

Еще после первых сообщений в СМИ о скором появлении в Азии первого офиса связи НАТО в МИД КНР отметили: «Азия — многообещающая почва для сотрудничества и очаг мирного развития. Она не должна стать площадкой для тех, кто стремится к геополитической борьбе». По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин, «продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона определенно подорвут региональный мир и стабильность».

Обозреватель Дмитрий Дризе о сотрудничестве Японии и НАТО

Обозреватель Дмитрий Дризе о сотрудничестве Японии и НАТО

Схожим образом отреагировали и в Москве. «Намерение НАТО открыть офис в японской столице — очередное свидетельство глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности,— сказала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.— Мы убеждены, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния».

Между тем в Японии утверждают, что сближение с НАТО ни для кого не должно стать неожиданностью. Как напомнила Japan Times, у Токио уже установлен тесный союз с США — лидерами военного блока, а также развиваются связи в области безопасности с Великобританией, Францией и Канадой — ведущими странами альянса. Кроме того, в 2022 году премьер Фумио Кисида оказался первым главой японского правительства, когда-либо принимавшим участие в саммите НАТО. В том же году МИД Японии открыл представительство страны при альянсе, отделив его от своего посольства в Брюсселе.

Поэтому укрепление взаимодействия с НАТО стоит воспринимать как углубление уже имеющегося сотрудничества, а вовсе не как что-то новое, переворачивающее ситуацию в регионе, настаивают в Токио. Еще один аргумент в пользу необходимости усиления контактов с НАТО, который приводят местные аналитики, заключается в пацифистской конституции страны и различных ограничениях на использование ее вооруженных сил. По их мнению, государству нужны сильные и верные союзники, чтобы не оказаться врасплох перед лицом потенциальных угроз.

Алексей Забродин

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