Уже и не НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершает турне по Дальнему Востоку, в программу которого вошли визиты в Южную Корею и Японию. Поездка главы Североатлантического альянса в регион, не входящий в его традиционную зону ответственности,— очередной шаг в радикальном изменении роли НАТО, созданного в эпоху холодной войны для противостояния СССР в Европе. В условиях конфликта на Украине НАТО становится глобальным альянсом, втягивая Азию в конфликт с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Reuters

Укол «ядерным зонтиком»

Первое в новом году турне генсека НАТО Йенса Столтенберга проходит в регионе, который традиционно был отдален от альянса не только географически, но и стратегически. В программу поездки главы НАТО, созданного в эпоху холодной войны для борьбы с распространением коммунизма в Европе, вошли визиты в Южную Корею и Японию — две ведущие дальневосточные державы, для которых «предполагаемыми противниками» на протяжении десятилетий были коммунистический Китай и «страна чучхе» КНДР.

Первая остановка — начавшийся в воскресенье двухдневный визит в Сеул, где к генсеку НАТО присоединился также прилетевший в Южную Корею министр обороны США Ллойд Остин. Затем турне Йенса Столтенберга продолжилось в Токио, где он пробудет до среды.

Новые приоритеты НАТО на Дальнем Востоке в условиях российской военной операции на Украине Йенс Столтенберг обозначил еще в Сеуле, где ему в этом активно помогал Ллойд Остин (помимо генсека НАТО свои переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем провел и глава Пентагона).

Переосмысленную концепцию НАТО, в которую на фоне приближения июльского саммита альянса в Вильнюсе пытаются вписать Дальний Восток, Йенс Столтенберг изложил в своем выступлении в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна. Демонстрируя готовность развить наработки натовских стратегов, генсек НАТО впервые представил стратегию расширенного сдерживания, которая должна быть направлена не только против Китая и Северной Кореи, но и против России и предусматривать создание «ядерного зонтика» для Южной Кореи.

«Пока существует ядерное оружие, пока авторитарные силы в России им обладают и ведут его интенсивную модернизацию, пока мы видим, что делает Китай, увеличивая число вооружений, и то, что делает Северная Корея, ядерное сдерживание будет играть чрезвычайно важную роль»,— сообщил Йенс Столтенберг.

Впервые связав в один стратегический проблемный узел Россию, Северную Корею и Китай, генсек НАТО утвердительно ответил на вопрос, должна ли будет Южная Корея добиваться соглашения о совместном использовании ядерного оружия с США, аналогичного тому, что принято в НАТО. «Расширенное сдерживание прикрывает благодаря средствам США страны НАТО и некоторых партнеров НАТО, такие как Республика Корея, у которых нет собственного ядерного оружия. Это позволяет предотвратить его распространение»,— пояснял преимущества новой стратегии Йенс Столтенберг.

Впрочем, обещая Сеулу «ядерный зонтик» безопасности, руководство НАТО ждет от Южной Кореи встречных шагов, на которые она пока не пошла,— активной военной помощи Киеву. «Призываю Сеул нарастить усилия в вопросе военной поддержки. В конечном счете решение за вами, но скажу, что некоторые члены и союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику»,— говоря об Украине, напомнил президенту Юн Сок Ёлю генсек НАТО. В связи с этим он сослался на примеры Германии, Норвегии и Швеции.

Впрочем, однозначного ответа Сеул так и не дал. «Республика Корея продолжит вносить свой вклад, где это возможно, в сотрудничестве с международным сообществом, для помощи украинскому народу»,— сообщила представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ын Хе.

В октябре прошлого года, выступая на Валдайском форуме, российский президент Владимир Путин предостерег Южную Корею от поставок оружия Киеву, предупредив, что это могло бы разрушить отношения Москвы и Сеула. Вскоре после этого президент Юн Сук Ёль пояснил, что в планы Сеула не входят поставки какого-либо оружия на Украину, а его поддержка Киева ограничивается гуманитарной помощью. По его словам, Южная Корея «прилагает все усилия для поддержания мирных, хороших отношений со всеми странами мира, включая Россию».

И Японию зовут на войну

Тезисы о необходимости сдерживания России, которое требует активной поддержки дальневосточных союзников, генсек НАТО развил во время визита в Токио, начавшегося во вторник. В речи, с которой он выступил в ходе посещения базы Ирума японских сил самообороны, генсек НАТО призвал японских военнослужащих осознать, что главное для альянса и его союзников сегодня — добиваться поражения России: «Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев и вместе с тем это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что, если они используют военную силу, они могут достичь своих целей». Таким образом, как и в Сеуле, Йенс Столтенберг снова связал воедино «три угрозы» — российскую, китайскую и северокорейскую.

«Позвольте мне выразить полную поддержку укреплению партнерства между Японией и НАТО. Мы живем во все более опасном и все более непредсказуемом мире. Поэтому нам нужны сильные партнерские отношения между странами и альянсами, которые верят в свободу и демократию»,— заявил на базе Ирума господин Столтенберг. Тем самым он признал, что в условиях полномасштабного противостояния с Россией североатлантические союзники нацелены на активное формирование новых альянсов и партнерств в других регионах.

По итогам встречи Йенса Столтенберга с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которая состоялась после посещения военной базы, стороны выступили с заявлением, делающим акцент на необходимости соединить евроатлантическую и индо-тихоокеанскую стратегии НАТО и его азиатских союзников.

«Мир находится в историческом переломном моменте, в самой суровой и сложной обстановке с точки зрения безопасности с момента окончания Второй мировой войны. Мы признаем, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов тесно связана, и подчеркиваем необходимость укрепления сотрудничества Японии и НАТО для реагирования на меняющуюся стратегическую обстановку»,— говорится в заявлении двух лидеров.

В принятом в Токио документе отмечается, что конфликт на Украине «серьезно изменил обстановку в области безопасности в Евроатлантическом регионе и за его пределами». Отдельное внимание в связи с этим господа Столтенберг и Кисида уделили двойному сдерживанию Москвы и Пекина. «Мы с обеспокоенностью отмечаем растущее военное сотрудничество России с Китаем, в том числе совместные операции и учения вблизи Японии»,— говорится в заявлении.

Дальневосточное турне Йенса Столтенберга, совершенное за полгода до саммита НАТО, стало заявкой на то, чтобы продлить (пусть и на короткий срок) истекающий в этом году срок его полномочий. О такой возможности со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило в понедельник американское издание Politico. «Столтенберг хочет остаться»,— заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник НАТО. По словам собеседников издания, несмотря на длинный список претендентов на кресло нового генсека НАТО, Йенс Столтенберг имеет реальные шансы сохранить за собой этот пост.

Между тем в странах, расширенное сдерживание которых провозглашено целью НАТО, миссию Йенса Столтенберга сочли новым вызовом. «С одной стороны, Североатлантический альянс утверждает, что он продолжает оставаться региональным оборонным союзом. С другой — НАТО постоянно прорывается за пределы традиционной зоны и районов обороны, укрепляя контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в военной сфере и в области безопасности»,— возмутилась представитель МИД КНР Мао Нин. Схожее мнение выразил глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. «Вояж генсека НАТО Столтенберга в Южную Корею и Японию — плохой знак для стабильности на Дальнем Востоке. Потуги к созданию на Дальнем Востоке аналога НАТО или пока его подпорку набирают обороты»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Строкань