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Коммерсантъ FM
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Пусть расцветают сто ракет

Китай и его противники борются за превосходство в Тихом и Индийском океанах

В китайском городе Чжухай открылся авиакосмический салон Airshow China-2022, представляющий новейшие вооружения и разработки национального ВПК. Первая после ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) демонстрация военно-космического потенциала представляет КНР нарождающейся военной сверхдержавой, готовящейся к противостоянию с США и их союзниками. Подготовку к возможной эскалации в Азии ведут и государства региона, считающие КНР угрозой и перевооружающие свои армии. Открытие салона совпало с началом в Тихом океане военно-морских маневров Malabar с участием Австралии, Индии, США и Японии, нацеленных на сдерживание военной мощи КНР.

На открытии 14-й Международной авиационно-космической выставки Airshow China-2022 состоялись демонстрационные полеты истребителей пятого поколения Chengdu J-20, считающихся визитной карточкой китайских ВВС

На открытии 14-й Международной авиационно-космической выставки Airshow China-2022 состоялись демонстрационные полеты истребителей пятого поколения Chengdu J-20, считающихся визитной карточкой китайских ВВС

Фото: Zhou Guoqiang / VCG / Getty Images

На открытии 14-й Международной авиационно-космической выставки Airshow China-2022 состоялись демонстрационные полеты истребителей пятого поколения Chengdu J-20, считающихся визитной карточкой китайских ВВС

Фото: Zhou Guoqiang / VCG / Getty Images

Что у Китая

Подготовка к открытию 14-й Международной авиационно-космической выставки Airshow China-2022, которая проходит с 8 по 13 ноября на юге КНР в городе Чжухай (провинция Гуандун), началась еще в прошлую субботу. В небе над местом проведения главного в КНР и одного из крупнейших в Азии смотра достижений аэрокосмической отрасли появились готовящиеся к демонстрационным полетам истребители пятого поколения Chengdu J-20 — визитная карточка китайских военно-воздушных сил.

Проходящий с 1996 года авиасалон в этом году станет особым мероприятием, демонстрирующим уровень технической оснащенности Народно-освободительной армии Китая в условиях нарастающего противостояния с США и их союзниками в Азии.

Модернизация китайских вооруженных сил, инициированная еще несколько лет назад председателем КНР Си Цзиньпином, стала одной из главных тем в год проведения ХХ съезда КПК. В выступлении на съезде переизбранный лидером партии на третий пятилетний срок Си Цзиньпин повторил призыв «сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество вводить новшества».

Airshow China 2022 должна продемонстрировать, что вооруженные силы Китая и его военная промышленность сформировали целостную и самодостаточную систему.

Тематикой этого года стали военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружения и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы.

Так, по информации англоязычной газеты Global Times, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) впервые представит в Чжухае свою новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам. В основе системы — зенитный ракетный комплекс HQ-17AE, а также радары обнаружения, способные в секунду фиксировать более 20 целей на расстоянии от 500 м до 18 км. Система способна обнаруживать несколько целей одновременно. Информация о целях, полученная радарами, будет обрабатываться наземной системой ПВО ZK-K20, которая примет решение по уничтожению целей. По словам представителя CASIC Ван Вэньгана, помимо ракет эта система также оснащена «мягкими» средствами борьбы с беспилотниками, такими как электромагнитные помехи, что позволит решать проблему затрат при противодействии дешевым дронам.

Как полуторамиллиардный Китай стал страной одного человека

Среди других новинок выставки — сверхзвуковая противокорабельная ракета, по внешнему виду повторяющая российские «Кинжал» и «Искандер», а также комплексная боевая система морской обороны. Морская часть экспозиции представлена Китайской государственной судостроительной корпорацией, предлагающей широкий выбор кораблей: от 60-метрового ракетного катера «Рыба-меч» до корветов водоизмещением 1 тыс. и 2 тыс. тонн, фрегата водоизмещением 4 тыс. тонн и эсминца в 6 тыс. тонн.

Кто против Китая

В то время как КНР демонстрирует амбиции стать военной сверхдержавой, подготовку к возможной войне в Азии ведут и государства, считающие Пекин угрозой своей безопасности.

Как сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в Токио, Япония приступает к реализации долгосрочной программы модернизации ракет класса «земля–воздух», которые будут способны перехватывать гиперзвуковое оружие. Основой для проекта станут управляемые ракеты «Тип-03», которые были приняты на вооружение в 2003 году. В 2017 году эти ракеты проходили модернизацию, которой в связи с меняющимися реалиями в регионе уже недостаточно.

В свою очередь, газета Sankei сообщает о том, что Минобороны Японии рассматривает вопрос об обеспечении в ближайшие десять лет Сил самообороны 1,5 тыс. ракет большой дальности, способных атаковать базы противника, находясь вне зоны поражения.

Для укрепления так называемой обороноспособности ответных мер Япония приступила к модифицированию противокорабельных ракет «Тип-12».

Если сейчас пуск таких ракет происходит с земли, то их следующее поколение может быть выпущено также с истребителей и кораблей. Дальность полета будет увеличена до 1 тыс. км, что позволит достигать целей в материковом Китае.

В последние годы Япония регулярно увеличивает расходы на оборону. В этом финансовом году, который стартовал в апреле, ассигнования на военные нужды составят $39,1 млрд — рекордный показатель для страны. При этом правительство премьер-министра Фумио Кисиды называет ближайшие пять лет решающими для укрепления обороноспособности. В связи с этим правящая Либерально-демократическая партия предлагает довести военные расходы по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП — показатель вдвое больший, чем сейчас.

Индия станет мировым производителем военной техники

Модернизацию вооруженных сил ускоренными темпами ведет и Индия, считающая Китай вместе с Пакистаном двумя главными угрозами своей безопасности. Незадолго до Airshow China 2022 в городе Гандинагар прошла выставка Defexpo India 2022 — одна из крупнейших в Азии экспозиций сухопутных и военно-морских вооружений, а также средств безопасности. Девиз Defexpo 2022 — «Путь к гордости» — сформулировал провозглашенную премьер-министром Нарендрой Моди задачу превратить Индию в самодостаточную военную сверхдержаву.

Вскоре после Defexpo 2022 Индия провела успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную боеголовку.

Пуск ракеты с дальностью полета 2 тыс. км был осуществлен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Эта ракета разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и обладает способностью нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками. По информации индийских СМИ, Agni-P должна прийти на смену ракетам предыдущего поколения Agni-I и Agni-II.

Как Вашингтон и Пекин продолжают диалог глухих

Ведущие государства Индо-Тихоокеанского региона не только все более активно втягиваются в гонку вооружений, но и более тесно координируют свои усилия в сдерживании КНР. Подтверждением этого стали стартовавшие 8 ноября в Тихом океане, у берегов Японии, ежегодные военно-морские учения Malabar с участием Австралии, Индии, США и Японии. Целью маневров, которые продлятся до 18 ноября, заявлена отработка действий по защите от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.

Сергей Строкань

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