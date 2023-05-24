Япония обойдется без НАТО

Правительство Японии обнародовало новые приоритеты оборонной политики, сформулированные в ежегодном докладе Минобороны «Белая книга». Доклад предусматривает взлет военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу стран НАТО. Это позволит Японии, лишенной после Второй мировой войны права иметь армию, фактически стать военной сверхдержавой Азии. Развивая связи с НАТО, Токио предпочитает остаться самостоятельным центром силы. Как заявил премьер-министр Фумио Кисида, Япония не намерена присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фумио Кисида

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фумио Кисида

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Выдержки из «Белой книги по вопросам обороны Японии» — выходящего с 1976 года ежегодного доклада, утверждаемого правительством и определяющего основные направления военной политики страны, обнародовала в среду японская газета Yomiuri.

Несмотря на то что официальная публикация «Белой книги» произойдет позднее в этом году, ее основные тезисы по традиции были изложены заранее. Это позволяет узнать о приоритетах и планах оборонной стратегии Токио еще до намеченного на 11–12 июня саммита НАТО в Вильнюсе, на который среди других гостей приглашен премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Сделав ритуальный поклон в сторону «активной дипломатии», «Белая книга» этого года называет главной стратегической задачей создание современных оборонительных сил, которые позволят сделать дипломатию эффективной.

Так, по сообщению газеты Yomiuri, доклад Минобороны этого года называет главными задачами «увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП» (то есть на уровне затрат на оборону, принятых странами НАТО), а также инвестиции в «технологии двойного назначения». В частности, речь идет о квантовых технологиях и искусственном интеллекте, которые могут использоваться как в гражданском, так и в оборонном секторах.

Примечательно, что «Белая книга» этого года стала первым подобным документом после того, как 16 декабря прошлого года правительство Японии утвердило новую стратегию национальной безопасности, в которой говорится о праве Токио наносить контрудары по целям на территории потенциального противника (нанесение превентивных ударов не допускается).

В новой национальной стратегии было впервые заявлено о планируемом увеличении военных расходов к 2027 году до 2% ВВП. Для создания потенциала ответного удара Токио намерен увеличить дальность имеющихся у него на вооружении противокорабельных ракет Type 12, которые были разработаны японской компанией Mitsubishi Heavy Industries в 2012 году, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

Помимо Северной Кореи, главной угрозой, требующей развития оборонного потенциала, «Белая книга» называет Китай, делая вывод о том, что баланс сил между материковым Китаем и Тайванем стремительно меняется в пользу КНР.

Называя военную активность Пекина «предметом серьезной обеспокоенности» как для Японии, так и для всего международного сообщества, авторы доклада приходят к выводу, что «это самый большой стратегический вызов, аналогов которому еще не было».

Обнародованию «Белой книги» 2023 года предшествовало состоявшееся во вторник утверждение нижней палатой парламента Японии пакета законопроектов об источниках финансирования роста военных расходов. Инициатором изменения законодательства стал правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии.

Главный смысл законодательных нововведений состоит в том, чтобы создать специальный фонд, который будет пополняться из неналоговых поступлений и средства из которого пойдут на оборонные расходы. Новое законодательство также позволяет использовать на оборонные нужды часть средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от цунами в марте 2011 года.

Инициатива правящего блока, направленная на формирование дополнительных источников финансирования беспрецедентных для Японии военных расходов, была принята, несмотря на бурное недовольство оппозиции, заявившей о недоверии министру финансов Сюнъити Судзуки. Впрочем, демарши оппозиционных партий не смогли сорвать принятие соответствующего пакета законопроектов, учитывая, что большинство в парламенте принадлежит правящему блоку.

Теперь предстоит принятие законопроектов в верхней палате парламента, что станет чисто технической процедурой, учитывая, что и там правящий блок имеет большинство.

Развитию оборонного потенциала Японии должна способствовать активизация военно-технического сотрудничества с США и их союзниками как в НАТО, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщила в среду газета Nikkei, Япония совместно с США намерена принять участие в слежении за иностранными спутниками в рамках Объединенного центра космических операций, действующего под руководством Вашингтона.

В работе центра также принимают участие власти Австралии, Великобритании и Канады. Присоединившись к его работе, Токио рассчитывает улучшить возможности защиты собственных государственных и частных спутников. По информации источников Nikkei, японские власти могут официально объявить о планах присоединиться к работе Объединенного центра космических операций уже этим летом.

Напомним, что в январе этого года в ходе встречи глав военных и дипломатических ведомств США и Японии в формате «два плюс два» была достигнута договоренность об активизации американо-японского сотрудничества в области космической безопасности. В частности, США пообещали оказать Японии содействие в случае атак против ее космических аппаратов.

Однако, развивая оборонные связи с западными союзниками, Токио предпочитает остаться самостоятельным игроком.

Отвечая в среду на вопросы депутатов верхней палаты парламента, премьер Кисида заверил их, что страна не намерена менять формат своих отношений с НАТО.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена»,— сообщил Фумио Кисида. Комментируя появившуюся ранее информацию о возможности открытия представительства Североатлантического альянса в Японии, он подтвердил, что эта тема обсуждается, но «пока никаких решений не принято».

Ранее японские СМИ сообщили, что в следующем году НАТО планирует открыть в Токио свое представительство, которое будет выполнять функции офиса связи с Брюсселем.

Отвечая на вопросы депутатов, японский премьер также указал на то, что Токио продолжит укреплять сотрудничество с государствами—членами НАТО и их союзниками из-за «сложных испытаний, с которыми столкнулся международный порядок».

Сергей Строкань