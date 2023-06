«Мозг НАТО» взорвала Азия

Франция не поддержит предложение открыть офис НАТО в Токио, так как не хочет обострять отношения с Китаем и другими государствами Азии. Об этом заявил газете Nikkei французский посол в Японии Филипп Сеттон. Ранее газета The Financial Times сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон призывает НАТО уделять главное внимание традиционной зоне ответственности альянса — Североатлантическому региону. Позиция Парижа оказалась созвучна призывам Пекина, предостерегающего альянс от расширения присутствия в Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Christophe Ena / AP Эмманюэль Макрон

«Мы не можем согласиться с открытием офиса НАТО в Токио. Мы не должны посылать неверный сигнал Китаю и нашим азиатским партнерам»,— заявил французский посол в Японии Филипп Сеттон. Он указал на то, что в конфликте с Россией и Китаем — главными оппонентами альянса — многие государства Азии «не хотят принимать чью-либо сторону».

Кроме того, японский телеканал NHK распространил заявление неназванного французского дипломатического источника, еще раз подтвердившего, что его страна не поддерживает открытие в Токио офиса НАТО — «организации Североатлантического региона», границы деятельности которой «определены уставом».

Первоисточником информации о позиции Парижа стала газета The Financial Times, сославшаяся сразу на восемь информированных собеседников. Один из них заявил изданию, что президент Франции Эмманюэль Макрон призывает союзников сосредоточить внимание на Североатлантическом регионе, который с момента основания НАТО стал его зоной ответственности. Как сообщил The Financial Times неназванный французский представитель, в Париже настаивают, что НАТО и впредь должно ограничивать географию своей деятельности северной Атлантикой.

Другой собеседник газеты указал на то, что открытие представительства НАТО в Токио может «подорвать доверие к Европе Пекина». По словам источника, знакомого с обсуждением этой темы, Франция «неохотно поддерживает любые инициативы, которые ведут к напряженности между НАТО и Китаем». В Париже опасаются, что в ответ КНР пойдет на еще большее сближение с Россией и начнет поставлять ей оружие. В связи с этим The Financial Times процитировала заявление президента Макрона, на прошлой неделе призвавшего союзников осознать: «Если мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии его деятельности, то совершим большую ошибку».

Учитывая, что для открытия офиса НАТО в Токио необходимо согласие всех членов альянса, Париж может заблокировать эту инициативу, которую предполагалось обсудить 11–12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе.

Напомним, что к участию в работе предстоящего заседания среди других гостей из Индо-Тихоокеанского региона был приглашен и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Эмманюэль Макрон не впервые выступает с заявлениями и инициативами, призванными подчеркнуть особую роль Парижа в Североатлантическом альянсе и повлиять на ход принятия решений, даже пойдя против течения. Так, в ноябре 2019 года в интервью журналу Economist он сделал резонансное заявление о ситуации внутри блока. «То, что мы сейчас наблюдаем,— это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу»,— заявил тогда президент Макрон.

«Я в курсе этих сообщений, в настоящее время вопрос открытия офиса НАТО в Токио изучается внутри альянса»,— прокомментировал утечки об особой позиции Парижа глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. При этом он ушел от ответа на вопрос, в какой степени офис НАТО необходим самому Токио.

«У Японии нет планов присоединиться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена»,— также заявил в конце мая премьер Кисида.

Комментируя информацию о возможности открытия представительства альянса, он ограничился замечанием, что «пока никаких решений не принято».

Между тем сообщения о том, что в рядах НАТО Париж вновь сыграл роль enfant terrible, явно воодушевили Пекин. Там с новой силой обрушились на сторонников продвижения альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. «Азия не входит в географические пределы Северной Атлантики, и нет необходимости создавать так называемую Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО, однако НАТО одержимо продвижением на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы вмешиваться в региональные дела и провоцировать конфронтацию,— заявил во вторник представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.— Большинство стран региона имеют очень четкую позицию по этому вопросу. Они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, не одобряют протягивание "щупалец НАТО" в Азию, не приемлют копирования в Азии блокового противостояния и не допустят повторения там холодных или горячих войн».

Таким образом, дипломат подтвердил опасения президента Макрона, что открытие офиса НАТО в Токио может еще больше осложнить отношения альянса с Китаем и другими странами Азии.

В связи с этим Ван Вэньбинь призвал НАТО сохранять благоразумие, а Японию — принять правильное решение и воздерживаться от действий, которые подрывают доверие между странами региона, а также вредят региональному миру и стабильности.

До этого, в прошлое воскресенье, с резкой критикой идеи создания в Азии военных альянсов наподобие НАТО выступил на сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны Китая Ли Шанфу. «Истинный замысел создания военных блоков наподобие НАТО в Азии состоит в том, чтобы держать страны региона в заложниках, подогревать конфликты и конфронтацию. Такие попытки лишь ввергнут регион в водоворот раскола, споров и конфликтов»,— предупредил министр.

Впрочем, стоит отметить, что, осознавая неизбежные издержки, связанные с сопротивлением Китая, к расширению деятельности альянса в Азии не стремятся и США. «Мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов»,— заявил на той же конференции министр обороны США Ллойд Остин. Эту же мысль он повторил в ходе визита в Дели, куда прибыл из Сингапура. «Мы абсолютно не пытаемся создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион останется свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался»,— заверил господин Остин на пресс-конференции в индийской столице.

Сергей Строкань