Индия догоняет Китай

По прогнозам американского инвестбанка Goldman Sachs, экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире, обогнав не только Японию и Германию, но и США, и вплотную приблизится к Китаю, темпы роста которого в последнее время замедлились. Многие мировые ведущие корпорации уже начали переносить свое производство из Китая в Индию, что заметно стимулирует индийскую промышленность, в том числе высокие технологии. Российская экономика в прогнозе Goldman Sachs не упоминается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

По прогнозам американского инвестбанка Goldman Sachs (GS), Индия, которая в апреле уже обогнала Китай по размеру населения, к 2075 году догонит его по объему ВВП.

По подсчетам аналитика GS Сантану Сенгупты, через 52 года размер экономики:

Китая достигнет $57 трлн, Индии — $52,5 трлн, США — $51,5 трлн, Еврозоны — $30,3 трлн, Японии — $7,5 трлн.

Россия в данном прогнозе не упоминается.

Ключевым фактором реализации экономического потенциала Индии эксперты GS видят ее преимущество в рабочей силе, а также взращивание собственных талантов. «В ближайшие 20 лет уровень зависимости Индии будет одним из самых низких среди региональных экономик,— полагает господин Сенгупта.— Это окно возможностей Индия может использовать для наращивания своего производственного потенциала, развития сектора услуг и инфраструктуры». Сейчас экономика этой страны является пятой по величине в мире после США, Китая, Германии и Японии.

GS отмечает, что Индия уже показывает неплохие результаты в инновациях и технологиях. Еще одним драйвером станут солидные капиталовложения местного бизнеса и государства.

«Благодаря благоприятной демографической ситуации в Индии, экономическая эффективность, скорее всего, будет расти вместе с ростом доходов населения и бурно развивающимся финансовым сектором,— говорится в прогнозе Goldman Sachs.— Все это делает капитал еще более доступным для новых инвестиций».

Успехи Индии в привлечении иностранных инвестиций, в том числе от ведущих технологических корпораций мира, в последнее время очевидны. В начале июня стало известно, что Google ведет переговоры с поставщиками о переносе части своего производства смартфонов Pixel из Китая в Индию. Сейчас так уже сделали или планируют сделать многие другие технологичные компании.

Замедление экономики, административные барьеры в Китае, что особенно проявилось во время пандемии COVID-19 и жестких локдаунов, а также растущая геополитическая напряженность привели к тому, что все больше технологических компаний спешат вывести свое производство из КНР. Среди них поставщики Apple, Samsung, Microsoft, Amazon и многие другие. Так, по итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг $2,5 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее.

Евгений Хвостик