Сможет ли Америка увести Индию от России

Государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Америку стал главной мировой новостью прошлой недели. Нарендра Моди был принят президентом Байденом с большой теплотой и удостоен чести во второй раз в истории выступить на совместном заседании Конгресса США. Он также выступил перед очень влиятельной индийской общиной и принял участие в праздновании Международного дня йоги в ООН. В совместном заявлении стороны заявили о всеобъемлющем и глобальном стратегическом партнерстве. Как в символическом, так и в содержательном плане визит имел огромный успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бала Венкатеш Варма

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бала Венкатеш Варма

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индийско-американские отношения больше не отягощают проблемы прошлого, они обращены в будущее. США признают потенциал Индии под руководством Моди как мировой державы и ее важность для баланса сил в Азии, где все большую активность проявляет напористый Китай. США согласились передать Индии высокие технологии, начать производство авиационных двигателей General Electric F414 и продать ей беспилотные летательные аппараты MQ-9B. Программа сотрудничества в высокотехнологичных областях, таких как искусственный интеллект, космос, зеленые технологии, микрочипы и полупроводники, очень амбициозна.

США теперь готовы сделать для Индии то, что они приберегают только для своих ближайших союзников.

Что все это значит? Для Индии, которая ценит свою независимость больше всего на свете, это демонстрация того, что многополярный мир работает в ее интересах. Для роста Индии и ее безопасности США будут важным партнером. Индийский частный сектор, активный участник совместных предприятий в сфере обороны, является новой и влиятельной заинтересованной стороной в этих проектах. Все это означает, что отношения США с Индией в следующем десятилетии будут отличаться от отношений последнего десятилетия.

Это тенденция, которую Москва не может игнорировать.

Конечно, ни для кого не секрет, что США стремятся «отлучить» Индию от ее прочных оборонных отношений с Россией, выстраивавшихся на протяжении многих десятилетий. Но это задача не из легких. В российско-украинском конфликте Индия не следует линии США. Индия также сказала «нет» включению ее в список группы НАТО плюс пять, представленный Конгрессом США. Индия отстаивает себя, она выступает за мир и за развитие и пользуется большим уважением на глобальном Юге.

Индийско-российские отношения имеют столь глубокие корни, что их нелегко вырвать из земли. Прекрасных примеров сотрудничества Индии и России множество — BrahMos, атомные подлодки, зенитные ракетные комплексы С-400.

Говорят, что один старый друг лучше новых двух. Наши отношения особого и привилегированного стратегического партнерства основаны на прочном фундаменте общих интересов и взаимного доверия. Но мы не можем почивать на лаврах прошлого. Торговля, энергетика, оборона, сотрудничество в области высоких технологий, на многосторонних форумах, таких как БРИКС, ШОС, G20 и в ООН, нуждаются в новом динамизме. И Дели, и Москве необходимо будет опираться на уникальные сильные стороны своих исторических отношений, чтобы обеспечить свои интересы в быстро меняющемся мире. Судьба многополярности зависит от того, насколько успешными будут их действия. Но добьются ли они этого успеха? Это большой вопрос.

Бала Венкатеш Варма, посол Индии в России в 2018–2021 годах