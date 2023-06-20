Google перенесет часть производства из Китая в Индию

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, компания Google ведет переговоры с поставщиками о переносе части своего производства из Китая в Индию. Сообщается, что Google обсуждает с компаниями-подрядчиками Lava International, Dixon Technologies India и индийским подразделением Foxconn — компанией Bharat FIH возможность частичного перевода производства своих смартфонов Pixel.

В мае индийский министр по развитию технологий Ашвини Вайшнав встречался с главой Google Сундаром Пичаи в калифорнийской штаб-квартире корпорации. Сообщается, что речь шла о предложениях премьер-министра Индии Нарендры Моди активнее привлекать в страну международные высокотехнологичные компании и оказывать развитию технологий всестороннюю государственную поддержку.

Если Google выведет часть своего производства из Китая, он последует примеру других технологичных компаний, которые либо уже это сделали, либо пока планируют. Замедление экономики, административные барьеры, особенно проявившиеся во время пандемии COVID-19 и жестких локдаунов в Китае, а также растущая геополитическая напряженность привели к тому, что все больше технологических компаний спешат вывести свое производство из КНР. Среди них поставщики Apple, а также Samsung, Microsoft, Amazon и многие другие.

Так, по итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг $2,5 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее. Samsung еще в 2019−2020 годах вывела из Китая часть производства смартфонов и персональных компьютеров во Вьетнам. А летом прошлого года Samsung заявила о переносе туда же всего производства дисплеев из Китая и Южной Кореи.

Евгений Хвостик