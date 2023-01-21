IT-индустрия бежит из Китая

Замедление роста экономики и растущая геополитическая напряженность привели к тому, что все больше технологических компаний спешат вывести свое производство из Китая. Среди них уже поставщики Apple, а также Samsung, Microsoft, Google, Amazon и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все больше производителей электроники переводят производство из Китая

Фото: Sean Rayford / AP Все больше производителей электроники переводят производство из Китая

Фото: Sean Rayford / AP

На прошлой неделе стало известно, что по итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг $2,5 млрд. Это вдвое больше, чем годом ранее. По данным источников Bloomberg, Foxconn Technology Group и Wistron Corp произвели на своих индийских предприятиях и экспортировали iPhone на сумму около $1 млрд каждая. Экспорт еще одного крупного подрядчика, Pegatron Corp., составил примерно $500 млн.

Учитывая, что общий объем выпуска смартфонов Apple по сравнению с предыдущим годом практически не изменился, эта статистика говорит не только и не столько о наращивании экспорта из Индии, сколько о стремлении Apple как можно сильнее диверсифицировать свои цепочки поставок и перестать быть зависимой от Китая.

Главными альтернативами китайской сборке iPhone должны стать заводы в Индии и Вьетнаме. Так, в Индии Apple ранее выпускала модели iPhone SE, 12 и 13. Их сборка происходила на заводе Foxconn Technology, партнера Apple, в пригороде Ченная. В прошлом году там начался выпуск и iPhone 14.

Еще в 2020 году компания Тима Кука заявила о намерении перевести за пределы Китая часть производственных мощностей по выпуску ноутбуков Mac. А в конце 2022 года стало известно, что в Индию американская компания намерена перевести из Китая и часть производства своих наушников — AirPods и Beats. Выпуском наушников в Индии уже в этом году займется все та же Foxconn. А позднее к ней должна присоединиться Luxshare Precision Industry и ее филиалы. Последняя уже выпускает AirPods во Вьетнаме и Китае, но планирует наладить сборку и в Индии.

Наконец, недавно агентство Reuters сообщило о намерении еще одного поставщика Apple перенести часть производства за пределы Китая. Речь о китайском производителе дисплеев BOE Technology Group, который, по данным источников агентства, ведет переговоры об аренде земельных участков во Вьетнаме для строительства двух заводов. В проект компания намерена инвестировать $400 млн. Компания поставляет экраны не только для Apple, в списке ее клиентов и другие гиганты, такие как Samsung и LG.

Apple далеко не единственный гигант индустрии, который в последнее время говорит о намерении вывести свое производство из Китая. В этом списке уже достаточно громких имен.

Samsung еще в 2019−2020 годах вывела из Китая часть производства смартфонов и персональных компьютеров во Вьетнам. А летом прошлого года компания заявила о переносе туда же всего производства дисплеев из Китая и Южной Кореи. Южнокорейская компания вообще является крупнейшим зарубежным инвестором во вьетнамскую экономику. В прошлом же месяце правительство Вьетнама заявило, что компания намерена увеличить свои инвестиции в экономику страны с $18 млрд до $20 млрд: корейский производитель решил расширить свой завод в провинции Бакнинь.

Тенденцию планомерного ухода из Китая наглядно показывает статистика. Еще восемь лет назад у Samsung в Китае было порядка 60 тыс. работников. К лету прошлого года их количество снизилось до 10 тыс. При этом количество персонала в той же Южной Корее выросло за последние пять лет на 20%.

Как и Samsung свое производство из Китая во Вьетнам предпочел перенести и другой южнокорейский производитель электроники, компания LG, которая, в свою очередь инвестирует $4 млрд в производство камер для смартфонов. При этом ранее LG уже ликвидировала заводы в Китае, например, в Тяньцзине, Куньшане, а также вывела производство холодильников для экспорта в США из провинции Чжэцзян в Южную Корею.

Массово покидают Китай и тайваньские производители электроники. И речь не только о Foxconn, Wistron и Pegatron, которые помимо Apple являются поставщиками таких компаний, как Dell, Sony, Tesla и Volkswagen. Свое производство в стране планомерно сокращает ASUS, предпочитая налаживать производство во Вьетнаме и США. О планах перевести производство за пределы Китая еще в 2019 году сообщали и другие производители персональных компьютеров — HP и Dell. HP тогда заявила Nikkei, что намерена перенести 30% мощностей по выпуску ноутбуков из Китая в Тайвань и Таиланд. А Dell рассматривал в качестве альтернативы Китаю для производства лэптопов Тайвань, Вьетнам и Филиппины.

Microsoft теперь поставляет игровые консоли Xbox не из Китая, а из вьетнамского Хошимина. Amazon получает телевизоры FireTV из Индии, а не так давно закрыл в Китае и завод по выпуску электронных книг Kindle. А Google теперь будет собирать новейшие модели своих смартфонов Pixel не на заводе Foxconn в Китае, а во Вьетнаме.

У массового исхода технологических компаний есть несколько причин. Первой из них стала пандемия COVID-19. Именно она спровоцировала в 2020 году закрытие множества заводов в Китае на карантин, оставив мировых производителей электроники, бытовой техники и электромобилей фактически без поставок новой продукции.

Ведь Китай был главным производственным цехом для десятков мировых брендов. Так, например, у Apple на Китай приходился выпуск примерно 90% комплектующих для iPhone, iPad и MacBook. И эта цифра была актуальна еще весной прошлого года. Получив столь неприятный урок в 2020 году, многие производители задумались о диверсификации производства.

Вторая причина — политическая. Торговая война, начавшаяся между Китаем и США еще во время президентства Дональда Трампа, вылилась в повышение импортных пошлин с обеих сторон, ограничения на экспорт американских технологий и возросшее давление китайских властей на иностранный бизнес. При этом, учитывая положение Китая и США в мировой экономике, понятно, что затрагивает она не только китайские и американские компании.

Третья причина — экономическая. В 2022 году ВВП Китая вырос на 3%. И это один из худших показателей экономики страны за последние 40 лет. Для сравнения: в 2021 году ВВП рос на 8,4%. Виной столь серьезного спада стала все та же пандемия COVID-19 и политика нулевой терпимости, из-за которой почти весь прошлый год на карантине просидели все крупнейшие города страны. Китайские власти отказывались снимать жесткие коронавирусные ограничения до тех пор, пока они не вылились в массовые протесты. В конце года было принято решение разом снять почти все возможные ограничения. На экономических показателях это решение отразиться пока не успело, в отличие от зашкаливающих показателей заболеваемости и смертности.

«Слабеющая экономика. Карантины, связанные с COVID-19. Взаимные торговые санкции. Возможный конфликт из-за Тайваня. У компаний много причин, чтобы сократить свою деятельность в Китае»,— считает старший научный сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс. А потому новости о том, что очередная крупная компания решила попрощаться с Китаем, в обозримом будущем появляться не перестанут.

Кирилл Сарханянц