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Коммерсантъ FM
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IT-индустрия бежит из Китая

Мировые корпорации все чаще переносят свои заводы во Вьетнам, Индию и на Тайвань

Замедление роста экономики и растущая геополитическая напряженность привели к тому, что все больше технологических компаний спешат вывести свое производство из Китая. Среди них уже поставщики Apple, а также Samsung, Microsoft, Google, Amazon и многие другие.

Все больше производителей электроники переводят производство из Китая

Все больше производителей электроники переводят производство из Китая

Фото: Sean Rayford / AP

Все больше производителей электроники переводят производство из Китая

Фото: Sean Rayford / AP

На прошлой неделе стало известно, что по итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг $2,5 млрд. Это вдвое больше, чем годом ранее. По данным источников Bloomberg, Foxconn Technology Group и Wistron Corp произвели на своих индийских предприятиях и экспортировали iPhone на сумму около $1 млрд каждая. Экспорт еще одного крупного подрядчика, Pegatron Corp., составил примерно $500 млн.

Учитывая, что общий объем выпуска смартфонов Apple по сравнению с предыдущим годом практически не изменился, эта статистика говорит не только и не столько о наращивании экспорта из Индии, сколько о стремлении Apple как можно сильнее диверсифицировать свои цепочки поставок и перестать быть зависимой от Китая.

Как американский хайтек отвернулся от Китая

Как американский хайтек отвернулся от Китая

Главными альтернативами китайской сборке iPhone должны стать заводы в Индии и Вьетнаме. Так, в Индии Apple ранее выпускала модели iPhone SE, 12 и 13. Их сборка происходила на заводе Foxconn Technology, партнера Apple, в пригороде Ченная. В прошлом году там начался выпуск и iPhone 14.

Еще в 2020 году компания Тима Кука заявила о намерении перевести за пределы Китая часть производственных мощностей по выпуску ноутбуков Mac. А в конце 2022 года стало известно, что в Индию американская компания намерена перевести из Китая и часть производства своих наушников — AirPods и Beats. Выпуском наушников в Индии уже в этом году займется все та же Foxconn. А позднее к ней должна присоединиться Luxshare Precision Industry и ее филиалы. Последняя уже выпускает AirPods во Вьетнаме и Китае, но планирует наладить сборку и в Индии.

Наконец, недавно агентство Reuters сообщило о намерении еще одного поставщика Apple перенести часть производства за пределы Китая. Речь о китайском производителе дисплеев BOE Technology Group, который, по данным источников агентства, ведет переговоры об аренде земельных участков во Вьетнаме для строительства двух заводов. В проект компания намерена инвестировать $400 млн. Компания поставляет экраны не только для Apple, в списке ее клиентов и другие гиганты, такие как Samsung и LG.

Apple далеко не единственный гигант индустрии, который в последнее время говорит о намерении вывести свое производство из Китая. В этом списке уже достаточно громких имен.

Samsung еще в 2019−2020 годах вывела из Китая часть производства смартфонов и персональных компьютеров во Вьетнам. А летом прошлого года компания заявила о переносе туда же всего производства дисплеев из Китая и Южной Кореи. Южнокорейская компания вообще является крупнейшим зарубежным инвестором во вьетнамскую экономику. В прошлом же месяце правительство Вьетнама заявило, что компания намерена увеличить свои инвестиции в экономику страны с $18 млрд до $20 млрд: корейский производитель решил расширить свой завод в провинции Бакнинь.

Как Китай выступил против введенных США новых экспортных ограничений

Как Китай выступил против введенных США новых экспортных ограничений

Тенденцию планомерного ухода из Китая наглядно показывает статистика. Еще восемь лет назад у Samsung в Китае было порядка 60 тыс. работников. К лету прошлого года их количество снизилось до 10 тыс. При этом количество персонала в той же Южной Корее выросло за последние пять лет на 20%.

Как и Samsung свое производство из Китая во Вьетнам предпочел перенести и другой южнокорейский производитель электроники, компания LG, которая, в свою очередь инвестирует $4 млрд в производство камер для смартфонов. При этом ранее LG уже ликвидировала заводы в Китае, например, в Тяньцзине, Куньшане, а также вывела производство холодильников для экспорта в США из провинции Чжэцзян в Южную Корею.

Массово покидают Китай и тайваньские производители электроники. И речь не только о Foxconn, Wistron и Pegatron, которые помимо Apple являются поставщиками таких компаний, как Dell, Sony, Tesla и Volkswagen. Свое производство в стране планомерно сокращает ASUS, предпочитая налаживать производство во Вьетнаме и США. О планах перевести производство за пределы Китая еще в 2019 году сообщали и другие производители персональных компьютеров — HP и Dell. HP тогда заявила Nikkei, что намерена перенести 30% мощностей по выпуску ноутбуков из Китая в Тайвань и Таиланд. А Dell рассматривал в качестве альтернативы Китаю для производства лэптопов Тайвань, Вьетнам и Филиппины.

Microsoft теперь поставляет игровые консоли Xbox не из Китая, а из вьетнамского Хошимина. Amazon получает телевизоры FireTV из Индии, а не так давно закрыл в Китае и завод по выпуску электронных книг Kindle. А Google теперь будет собирать новейшие модели своих смартфонов Pixel не на заводе Foxconn в Китае, а во Вьетнаме.

У массового исхода технологических компаний есть несколько причин. Первой из них стала пандемия COVID-19. Именно она спровоцировала в 2020 году закрытие множества заводов в Китае на карантин, оставив мировых производителей электроники, бытовой техники и электромобилей фактически без поставок новой продукции.

Ведь Китай был главным производственным цехом для десятков мировых брендов. Так, например, у Apple на Китай приходился выпуск примерно 90% комплектующих для iPhone, iPad и MacBook. И эта цифра была актуальна еще весной прошлого года. Получив столь неприятный урок в 2020 году, многие производители задумались о диверсификации производства.

Александр Габуев о влиянии протестов на открытие экономики Китая

Александр Габуев о влиянии протестов на открытие экономики Китая

Вторая причина — политическая. Торговая война, начавшаяся между Китаем и США еще во время президентства Дональда Трампа, вылилась в повышение импортных пошлин с обеих сторон, ограничения на экспорт американских технологий и возросшее давление китайских властей на иностранный бизнес. При этом, учитывая положение Китая и США в мировой экономике, понятно, что затрагивает она не только китайские и американские компании.

Третья причина — экономическая. В 2022 году ВВП Китая вырос на 3%. И это один из худших показателей экономики страны за последние 40 лет. Для сравнения: в 2021 году ВВП рос на 8,4%. Виной столь серьезного спада стала все та же пандемия COVID-19 и политика нулевой терпимости, из-за которой почти весь прошлый год на карантине просидели все крупнейшие города страны. Китайские власти отказывались снимать жесткие коронавирусные ограничения до тех пор, пока они не вылились в массовые протесты. В конце года было принято решение разом снять почти все возможные ограничения. На экономических показателях это решение отразиться пока не успело, в отличие от зашкаливающих показателей заболеваемости и смертности.

«Слабеющая экономика. Карантины, связанные с COVID-19. Взаимные торговые санкции. Возможный конфликт из-за Тайваня. У компаний много причин, чтобы сократить свою деятельность в Китае»,— считает старший научный сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс. А потому новости о том, что очередная крупная компания решила попрощаться с Китаем, в обозримом будущем появляться не перестанут.

Кирилл Сарханянц

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