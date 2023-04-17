Индия опередила Китай по числу жителей

Количество людей, проживающих в Индии, в 2023 году превысило число проживающих в Китае, следует из данных сайта организации World Population Review. Он среди прочего отслеживает количество жителей разных стран, постоянно обновляя цифры. На 21:14 мск население Индии составляло 1 млрд 425 млн 943,916 тыс. человек, Китая — 1 млрд 425 млн 743,834 тыс. человек. Цифры по Индии на сайте меняются быстрее.

World Population Review позиционирует себя как независимую организацию вне политики.

В 2022 году Китай был на первом месте. Его население на конец 2022 года составляло 1 млрд 425 млн 887,337 тыс. человек. В Индии — 1 млрд 417 млн 173,173 тыс. человек.

В отчете ООН «Перспективы мирового народонаселения 2022 год» (.pdf) говорилось, что, согласно прогнозу, Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в 2023 году. В 2022 году в этих двух странах проживало более 1,4 млрд человек в каждой, говорится в документе ООН.

Мария Федотова