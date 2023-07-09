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Коммерсантъ FM
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Китай ожидает визита Валентины Матвиенко

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко посетит Китай с 9 по 12 июля. Об этом сообщило китайское госагентство «Синьхуа». Российская сторона визит не анонсировала.

Госпожа Матвиенко, как говорится в сообщении, приедет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Спикер Совфеда возглавит российскую делегацию и примет участие в восьмом заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

В России осенью работала парламентская делегация КНР. В ходе визита прошла встреча Валентины Матвиенко и Ли Чжаньшу, который до марта 2023 года возглавлял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Тогда госпожа Матвиенко заявляла, что США с помощью Тайваня и Украины пытаются сохранить свое «ускользающее доминирование».

Леонид Уварчев

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