Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко посетит Китай с 9 по 12 июля. Об этом сообщило китайское госагентство «Синьхуа». Российская сторона визит не анонсировала.

Госпожа Матвиенко, как говорится в сообщении, приедет по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Спикер Совфеда возглавит российскую делегацию и примет участие в восьмом заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

В России осенью работала парламентская делегация КНР. В ходе визита прошла встреча Валентины Матвиенко и Ли Чжаньшу, который до марта 2023 года возглавлял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Тогда госпожа Матвиенко заявляла, что США с помощью Тайваня и Украины пытаются сохранить свое «ускользающее доминирование».

Леонид Уварчев