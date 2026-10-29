Курица по-пекински
Экспорт мяса птицы из России упал на 28,9% за год
За январь—сентябрь 2026 года Россия отправила за рубеж 223,5 тыс. тонн мяса птицы, на 28,9% меньше, чем годом ранее. Поставки резко сократились по двум ключевым для птицеводов направлениям — в Китай и Саудовскую Аравию. Замещать их бизнес старается за счет стран Африки. Но экспорт в них пока остается ограниченным и низкомаржинальным. Работать внутри страны птицеводам становится сложнее из-за растущей конкуренции с импортной продукцией.
В январе—сентябре 2026 года Россия экспортировала 223,5 тыс. тонн мяса птицы, следует из данных участников рынка (подсчеты есть у “Ъ”). Год к году показатель сократился на 28,9%. В Минсельхозе предлагают оперировать накопленными данными. За последние пять лет экспорт российского мяса птицы вырос на 65% в физическом и в 2,4 раза — в стоимостном выражении, говорят там. Сейчас в министерстве видят перспективные направления для увеличения объема поставок по новым направлениям.
Совокупное падение поставок обусловлено в первую очередь сокращением экспорта в Китай. Это ключевой покупатель российской курятины. В январе—сентябре 2026 года Россия, согласно оценке участников рынка, отправила в страну 60,9 тыс. тонн мяса птицы. Год к году значение сократилось почти в два раза. Экспорт в Саудовскую Аравию за девять месяцев упал в 2,7 раза, до 22,5 тыс. тонн, в Узбекистан — на 29%, до 11,7 тыс. тонн.
Увеличивать поставки птицеводам удается преимущественно в страны Африки, например, в Гану, Бенин и Конго. Еще одно растущее направление — Вьетнам. Но совокупно на них приходится несущественный объем сбыта, который смог лишь немного стабилизировать картину. 57,9% российского экспорта мяса птицы в январе—сентябре 2026 года обеспечили всего три страны — Китай, Саудовская Аравия и Казахстан.
Снижение экспорта мяса птицы в Китай президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев называет долгосрочным трендом. Страна, по его словам, в принципе сокращает импорт курятины, делая ставку на существенное увеличение внутреннего производства в рамках обеспечения продовольственной безопасности и развития собственного экспортного потенциала.
Одновременно Китай, по словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константина Власова, приостановил аккредитации нескольких российских поставщиков и усилил лабораторный контроль ввозимой продукции. Россия со своей стороны стремится принять аналогичные меры для китайской птицы, говорит источник “Ъ” на аграрном рынке.
Другой собеседник “Ъ” связывает снижение поставок в Саудовскую Аравию с сокращением отгрузок ГАП «Ресурс» из-за финансовых сложностей. Группа входит в число крупнейших российских производителей и экспортеров курятины, напоминает он. С начала 2026 года компания столкнулась с трудностями в свете роста издержек и высокой долговой нагрузки. Контрагенты ГАП «Ресурс» неоднократно сообщали о намерении обратиться в суд с заявлениями о несостоятельности структур группы (см. “Ъ” от 4 июня). В самой компании “Ъ” оперативно не ответили.
Заместить Китай и Саудовскую Аравию на экспортном рынке для птицеводов сложно не только с точки зрения объемов.
Константин Власов называет эти страны наиболее маржинальными рынками: туда поставляется в том числе дорогая продукция. Африка же обычно рассматривается как регион, где конкурировать удается только за счет низкой цены.
Импорт мяса птицы в России, напротив, растет. Согласно подсчетам участников рынка, в январе—сентябре в страну ввезли 283,9 тыс. тонн продукции. Год к году значение выросло на 26,4%. Поставки из Белоруссии увеличились на 16,8%, до 148,1 тыс. тонн, из Китая — на 81,3%, до 110,8 тыс. тонн. В общей сложности две страны обеспечили 91,2% российского импорта курицы. Из Китая в Россию преимущественно поставляется филе, тогда как основу экспорта составляют субпродукты, например, куриные лапы, замечает Константин Власов.
Альберт Давлеев увеличение импорта связывает со снижением производства востребованной продукции в России. Как ранее сообщал “Ъ”, птицеводы корректируют поголовье птицы из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Согласно данным участников рынка, в январе—сентябре 2026 года российские сельхозорганизации выпустили 3,82 млн тонн мяса птицы в убойном весе. Год к году значение сократилось на 3,6%.
Газета «Коммерсантъ» №201от 29.10.2026, стр. 8