Курица по-пекински

В январе—сентябре 2026 года Россия экспортировала 223,5 тыс. тонн мяса птицы, следует из данных участников рынка (подсчеты есть у “Ъ”). Год к году показатель сократился на 28,9%. В Минсельхозе предлагают оперировать накопленными данными. За последние пять лет экспорт российского мяса птицы вырос на 65% в физическом и в 2,4 раза — в стоимостном выражении, говорят там. Сейчас в министерстве видят перспективные направления для увеличения объема поставок по новым направлениям.