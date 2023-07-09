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Коммерсантъ FM
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Матвиенко отправилась в Китай с парламентской делегацией

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко направляется в Китай с делегацией Федерального собрания для участия в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Всекитайским собранием народных представителей КНР, сообщила пресс-служба Совета федерации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. ...В составе делегации — ряд заместителей председателей и глав комитетов обеих палат Федерального собрания»,— уточняется в пресс-релизе СФ.

Ранее сегодня, 9 июля, китайское госагентство «Синьхуа» сообщило, что Китай ожидает визита Валентины Матвиенко. Она пробудет в КНР с 9 по 12 июля.

В России осенью работала парламентская делегация КНР. В ходе визита прошла встреча Валентины Матвиенко и Ли Чжаньшу, который до марта 2023 года возглавлял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. На встрече госпожа Матвиенко подчеркнула, в частности, что «Тайвань — это неотъемлемая часть Китая».

Эрдни Кагалтынов

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