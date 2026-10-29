Трамп отказался вмешиваться в ситуацию с экс-кандидатом в президенты Болсонару
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с экс-кандидатом в президенты Бразилии Флавиу Болсонару. Он добавил, что «не занимает никакой позиции» по поводу прошедшего голосования.
«Мы дали ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы»,— сказал господин Трамп журналистам перед вылетом в Огайо (цитата по Fox News).
Накануне Флавиу Болсонару прибыл в США. Позже он заявил, что считает себя победителем и продолжит политическую борьбу из-за границы.
Господин Болсонару покинул в том числе Бразилию после решения судебных властей обязать его сдать бразильский и итальянский паспорта. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и привлечении нелегального финансирования для его предвыборной кампании.
25 октября прошел второй тур президентских выборов в Бразилии. На них победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Этот президентский срок станет для него четвертым. Дональд Трамп заявлял, что голосование выглядело «как еще одни сфальсифицированные выборы».