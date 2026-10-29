Ушаков: Стубб и Стёре не рассматриваются как переговорщики от Европы
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб пока не рассматриваются как кандидаты в переговорщики от Европы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США»,— сказал господин Ушаков в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
27 октября господа Стубб и Стере созвонились с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими европейскими странами.