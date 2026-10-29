Ушаков: Стубб и Стёре не рассматриваются как переговорщики от Европы

27 октября господа Стубб и Стере созвонились с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, финский и норвежский политики не согласовали этот разговор с другими европейскими странами.