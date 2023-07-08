Министр обороны Украины назвал пять принципов использования кассетных боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter заявил, что кассетные боеприпасы нужны украинской армии, чтобы освободить «временно оккупированные территории и сохранить жизни наших людей». Он назвал пять принципов, которых Вооруженные силы Украины будут придерживаться при использовании кассетных боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Господин Резников назвал следующие принципы:

кассетные боеприпасы будут использованы только для деоккупации международно признанных территорий Украины, а не для ударов по международно признанной территории России;

ВСУ не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке. Их будут применять в районах сосредоточения российских военных для прорыва линии обороны;

Украина будет вести учет фактов и мест применения боеприпасов;

территории, подвергшиеся обстрелам кассетными боеприпасами, будут приоритетными для разминирования;

Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

Министр обороны заявил, что Украина давно просила Запад поставить ей кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что их использование не нарушает ни один из документов, ратифицированных Украиной. Он утверждает, что Россия такие боеприпасы использует.

7 июля США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Накануне правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегала Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина.

Президент США Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. По его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

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Эрдни Кагалтынов