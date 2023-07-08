Что происходит после ввода войск России на Украину. День 500-й

С февраля 2022 года на Украине возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене. Байден счел преждевременным вступление Украины в НАТО и предложил гарантии на примере Израиля. Прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Одной из тем стала зерновая сделка. В Воронежской области сбиты два беспилотника, сообщил губернатор региона. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:57. Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Визит состоялся спустя год после вывода с острова российских военных. Видео поездки опубликовано в Telegram-канале Владимира Зеленского.

10:56. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ночных обстрелов Шебекино будет приостановлено возвращение эвакуированных жителей в город из пунктов временного размещения. Кроме того, губернатор объявил двухдневные выходные для строителей, которые занимаются восстановлением Шебекино.

10:50. В Белгородской области город Шебекино был обстрелян «Градами», заявил губернатор Вячеслав Гладков.

10:50. В Воронежской области сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

10:49. Джо Байден считает вопрос членства Украины в НАТО преждевременным. По его мнению, стране можно предложить гарантии безопасности по примеру Израиля.

10:49. Президент Турции также заявил, что считает Украину заслуживающей вступления в НАТО.

10:49. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

10:49. Прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Одной из тем стала зерновая сделка. Господин Эрдоган сказал, что Турция стремится к продлению зернового коридора на два года. Господин Зеленский заявил о необходимости сделать так, чтобы судьба зернового коридора не зависела от России.

10:48. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона приближает человечество к новой мировой войне.

10:48. Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн.

10:48. США объявили о поставке Украине кассетных боеприпасов. Президент Джо Байден назвал это решение трудным и временным.

10:47. С начала военной операции России на Украине было возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел против безопасности Украины, из них 1,3 тыс. — дела о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

10:47. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения Каховской ГЭС.