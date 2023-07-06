Human Rights Watch предостерегла США от поставок кассетных боеприпасов Украине

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) провела исследование о применении во время украинского конфликта кассетных боеприпасов. По заявлению HRW, этот вид вооружений используется как Украиной, так и российской стороной. Среди прочего HRW сообщает о гибели мирных жителей во время ударов вооруженных сил Украины по городу Изюму в 2022 году и предостерегает Вашингтон от передачи Киеву кассетных боеприпасов.

Изюм — город в Харьковской области Украины.

«Обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и не стремиться получить больше этого оружия неизбирательного действия. США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы»,— говорится в сообщении HRW. Новое исследование HRW показало, что удары с использованием украинских кассетных боеприпасов по контролируемым Россией районам в городе Изюме и его окрестностях на востоке Украины в 2022 году привели к многочисленным жертвам среди украинских мирных жителей.

«Кассетные боеприпасы, используемые Россией и Украиной, убивают мирных жителей сейчас и будут делать это еще много лет»,— заявила представитель HRW Мэри Уэрхэм. По заявлению HRW, передача Вашингтоном кассетных боеприпасов неизбежно приведет к длительным страданиям гражданского населения и подорвет международное порицание его применения.

Ранее The New York Times сообщала, что США после длительных размышлений решили поставить Украине кассетные боеприпасы.

В 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, в ней участвуют более 100 стран, пообещавших не производить, не применять и не передавать этот вид вооружений. США, Россия и Украина к конвенции не присоединились.

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Мария Федотова