Администрация Байдена подтвердила передачу кассетных боеприпасов Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 7 июля подтвердил информацию американских СМИ, что Украине передадут кассетные боеприпасы. По его словам, ВСУ будут использовать их «на своей территории, минимизируя риски для собственного населения».

Как пояснил господин Салливан в ходе брифинга, США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Он уточнил, что США получили от Киева письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью» во избежание рисков для гражданских лиц.

Он пояснил, что в Вашингтоне нацелены «не оставить Украину безоружной» и будут наращивать производство артснарядов для нужд Киева. «Поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов»,— добавил представитель Белого дома.

По словам советника американского президента, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято в консультациях с Конгрессом, оно было трудным, но встретило понимание среди союзников за рубежом. Джейк Салливан пояснил, что не знает, будут ли применяться кассетные боеприпасы украинской армией в ходе текущего контрнаступления, учитывая, что решение об их поставке принято, когда наступательные операции уже идут.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 6 июля заявлял, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов в случае их поставок Украине, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегала Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина.

Многие государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу 1 августа 2010 года. На сегодняшний день к Конвенции присоединились 110 стран. США, Россия и Украина не подписывали документ.

Александр Кислов