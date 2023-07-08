Посол РФ: США поставками кассетных боеприпасов приближают человечество к новой мировой войне

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы. По его мнению, это приближает человечество к новой мировой войне. Вашингтон, как отметил господин Антонов, проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов.

«Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат считает, что решение Вашингтона никак не повлияет на «достижение целей специальной военной операции». По мнению господина Антонова, поставка стала «жестом отчаяния» и говорит об осознании «США и их сателлитами своего бессилия». «Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства»,— добавил он. По мнению посла РФ, по вине США «на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди».

США анонсировали поставку Украине кассетный боеприпасов накануне, 7 июля. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявил, что решение далось ему трудно. По его мнению, кассетные боеприпасы необходимы Киеву для контрнаступления.

Леонид Уварчев