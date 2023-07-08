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Коммерсантъ FM
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Польша отправляет на границу с Белоруссией 1 тыс. военных и около 200 единиц техники

Польша решила усилить военную группировку на границе с Белоруссией, сообщило генеральное командование польской армии. На восток страны будет отправлено 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники.

«Мы усиливаем свое присутствие в Восточной Польше! 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши»,— говорится в сообщении генерального командования Вооруженных сил Польши.

Утверждается, что «учебное присутствие части войск пехоты» является «демонстрацией воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию» на границе. Польские военные предупредили водителей, что 8 июля будет усиленное движение войсковых колонн по северной, центральной и восточной дорогам.

На прошлой неделе Польша решила направить 500 полицейских на границу с Белоруссией, объяснив это «напряженной ситуацией». Они должны были присоединиться к 5 тыс. сотрудникам пограничной охраны и 2 тыс. военным, которые обеспечивают безопасность на границе двух стран.

Вопрос безопасности на границе поднимается на фоне возможного прихода в Белоруссию частной военной компании «Вагнер». По условиям соглашения об урегулировании мятежа Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию. Туда же могут направиться бойцы ЧВК. Президент Польши Анджей Дуда называл перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию «очень негативным сигналом» для его страны.

Леонид Уварчев

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