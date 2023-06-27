Президент Польши Дуда считает негативным сигналом перемещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Президент Польши Анджей Дуда считает, что перемещение наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию — это «очень негативные сигналы» для его страны, которые нужно передать союзникам Варшавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«Мы все видим, что происходит. Передислокация российских солдат, вероятно, в виде группы “Вагнер”, в Белоруссию, а также перевод туда руководителя группы “Вагнер” — это очень негативные для нас сигналы, которые мы очень сильно хотим послать нашим союзникам»,— сказал господин Дуда на брифинге перед вылетом в Гаагу на встречу с главами ряда стран НАТО и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом (цитата по Interia Wydarzenia).

25 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России показал важность 206-километрового заграждения на границе с Белоруссией. По его мнению, события в РФ характеризуются «высокой степенью непредсказуемости». Премьер отметил, что Варшаве до сих пор до конца не понятно, «какие реальные причины скрывались за маршем группы "Вагнер"».

Премьер Польши 25 июня, как передает The Telegraph, также заявил, что его страна укрепляет границы с РФ и Белоруссией на фоне действий ЧВК «Вагнер».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. Наемники ЧВК успели занять штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое было прекращено сегодня, 27 июня. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК отошли в «полевые лагеря».

Сегодня, 27 июня, президент Белоруссии подтвердил прибытие основателя ЧВК Евгения Пригожина в Белоруссию. По словам главы государства, наемникам предложили одну из заброшенных частей и при необходимости власти помогут им с размещением. Сейчас они находятся в полевых лагерях в Луганске.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Эрдни Кагалтынов