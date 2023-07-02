Польша дополнительно направит 500 полицейских к границе с Белоруссией

Власти Польши дополнительно направят 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений на границу с Белоруссией. Границу усилят из-за «напряженной ситуации». Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений»,— написал господин Каминьский в Twitter.

Он отметил, что они присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность на границе Польши с Белоруссией.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале «марша справедливости» на Москву. Власти России сочли это мятежом. 24 июня ситуацию урегулировали при помощи президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Бойцы ЧВК «Вагнер» по условиям соглашения об урегулировании мятежа могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или к своим семьям. Президент Владимир Путин обещал, что их не будут преследовать в России. Президент Польши Анджей Дуда назвал перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию — это «очень негативным сигналом» для его страны.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».