Акционеры «Полюса» отказались от дивидендов за 2022 год

Акционеры золотодобывающей российской компании «Полюс» по итогам общего собрания утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Ранее не выплачивать дивиденды за 2022 год рекомендовал совет директоров компании.

«Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать»,— приводит решение акционеров «Полюса» центр раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров пересмотрел выданную рекомендацию по дивидендам, приняв во внимание недавно введенные санкции. За 2021 год также было рекомендовано не выплачивать дивиденды. В мае «Полюс» попал под санкции Австралии, Великобритании и США.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дивиденды накрыло санкциями».

Мария Федотова