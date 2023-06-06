Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров золотодобытчика «Полюса» рекомендовал повторному собранию акционеров дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Годовое общее собрание акционеров состоится 7 июля 2023 года. Совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию по дивидендам, приняв во внимание недавно введенные санкции.

«Отменить ранее принятое советом директоров ПАО "Полюс" решение по второму вопросу повестки дня заседания от 11 мая 2023 года "О рекомендациях годовому общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2022 года"»,— говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.

«Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать»,— рекомендовал совет директоров собранию акционеров. За 2021 год было также рекомендовано не выплачивать дивиденды.

В мае «Полюс» попал под санкции Австралии, Великобритании и США.

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Мария Федотова