Дивиденды накрыло санкциями

«Полюс», попавший под санкции США, в последний момент отказался выплачивать уже рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год. Это знаковое для рынка решение, поскольку «Полюс» был последним крупным публичным игроком из горнодобывающей отрасли, который еще планировал делать выплаты. Решение золотодобытчика неприятно удивило рынок, поскольку влияние санкций на компанию оценивалось как умеренное, а рост цен на золото должен был благоприятно сказаться на операционных и финансовых результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупнейшая в РФ золотодобывающая компания «Полюс» внезапно решила отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год. Годовое собрание акционеров, где это решение должно быть утверждено, не состоялось из-за отсутствия кворума. При этом одновременно совет директоров рекомендовал повторному годовому собранию акционеров, намеченному на 7 июля, не платить дивиденды.

Прежняя рекомендация состояла в выплате в размере 436,79 руб. на акцию, или 59,4 млрд руб.

Причиной такого решения стали введенные против компании в середине мая санкции США. В соответствии с генеральной лицензией, выданной OFAC, держатели акций и долговых обязательств «Полюса» должны свернуть всю свою работу с компанией до 17 августа. Санкции против «Полюса» также ввели Великобритания и Австралия. Крупнейшим акционером «Полюса» до начала боевых действий на Украине был Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова, однако в мае он сообщил о выходе из капитала компании. Теперь крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и группа «Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%). Free float составляет 22,5%.

«Полюс» также решил пересмотреть список кандидатов для избрания в совет директоров, отказавшись от выдвижения в него независимых кандидатов.

Ранее в этом качестве были номинированы глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Волковский и руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц.

«Полюс» был последней крупной публичной горно-металлургической компанией, которая сохраняла планы платить дивиденды. Еще в прошлом году от выплат на неопределенный срок отказались крупнейшие компании черной металлургии «Северсталь», НЛМК, ММК и Evraz. В середине марта председатель совета директоров ММК Виктор Рашников говорил, что комбинат может вернуться к обсуждению выплат не ранее декабря 2023 года. «Не до дивидендов, надо делать инвестиционную программу»,— говорил он. Этому примеру последовали и угольные компании «Распадская» и «Мечел». Некоторые надежды инвесторов были связаны с цветными и драгоценными металлами, где рыночная конъюнктура была лучше, однако «Норникель», «Русал», АЛРОСА и Polymetal также отказались от выплат. 10 мая глава Polymetal Виталий Несис заявлял, что компания нацелена на выплату дивидендов до разделения российских и казахстанских активов, которое намечено на второе полугодие 2024 года.

Рынок не ожидал такого решения акционеров «Полюса», поскольку считалось, что санкции очень умеренно повлияют на бизнес компании.

Аналитики инвестбанка «Синара» отмечали, что «Полюс» за прошедший год смог адаптироваться к ограничениям с точки зрения поставок необходимого оборудования и сбыта золота. Сейчас «Полюс» продает большую часть золота на внутреннем рынке, ничего не экспортируя в ЕС, Великобританию и США, а также самостоятельно создал каналы для экспорта в дружественные Индию, Китай, ОАЭ и Турцию, говорилось в комментарии «Синары».

Аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции» негативно оценивают отказ «Полюса» от дивидендов, но считают, что компания сможет вернуться к ним в ближайшее время. «Средне- и долгосрочно сохраняем позитивный взгляд на бумагу на фоне нашего оптимистичного взгляда на золото, а также ввиду привлекательной оценки: при текущих ценах "Полюс" торгуется 4,8х по показателю 12 М EV/EBITDA, что означает более чем 30-процентный дисконт против среднеисторической оценки»,— пишут аналитики. «Синара» также сохраняет позитивный взгляд на акции «Полюса», который, по ее мнению, выиграет от высоких цен на золото и ослабления рубля в 2023 году.

Евгений Зайнуллин