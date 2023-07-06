В Ульяновской области задержали иностранца за осквернение Корана

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в его регионе задержали иностранного гражданина по делу об осквернении Корана. По его словам, ранее этот мужчина заснял осквернение Корана на видео.

«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находился на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали»,— сообщил губернатор Ульяновской области в Telegram. «Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку»,— добавил он.

Как сообщается в Telegram-канале Ассамблеи народов России, задержанный — Сайд Абу Мустафа — египтянин, проживающий в Ульяновске.

В мае за поджог Корана напротив мечети в Волгограде задержали 19-летнего молодого человека. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), расследование проводят в Чечне. Молодого человека задержали после того, как в сети появилось видео, на котором человек (его лица не видно), находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран. Сейчас он находится в СИЗО Грозного.

Российские власти стали обращать пристальное внимание на осквернение священной для мусульман книги после случаев сожжения Корана в Швеции. Акции начал проводить датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии Hard Line («Жесткий курс») Расмус Палудан. Он сжигал Коран в том числе перед российским посольством в Дании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал активиста «религиозным террористом». Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал сожжение Корана в Швеции «чудовищным». В конце июня депутаты внесли в Госдуму проект заявления об оскорблении чувств мусульман после акции сожжения Корана в Швеции.

Как чувства верующих преградили Швеции путь в НАТО — читайте в материале «Коранный номер».

Анастасия Ларина