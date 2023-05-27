Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО в Грозном

19-летнего студента Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде, доставили в СИЗО в столице Чечни. Возле СИЗО собрались жители региона, сообщает ТАСС, не уточняя их количества. По данным «РИА Новости», собравшиеся пришли с плакатами «Руки прочь от Корана».
По версии следствия, Коран возле Соборной мечети в Волгограде сожгли не позднее 19 мая. В этот день в интернете появилось видео инцидента, на котором запечатлен некий человек (видна только его рука). СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). На допросе Никита Журавель заявил, что осуществил акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Центральный районный суд Волгограда арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню.
Подробности — в материале «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».