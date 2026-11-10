Дегтярев заявил о существовании «плана Б» в случае невыдачи виз на МЧМ по хоккею

«У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований»,— сказал господин Дегтярев. Также министр спорта отметил, что Международный олимпийский комитет призывает спортивные федерации принимать решения «независимо от политического и, что важно, общественного давления».