Дегтярев заявил о существовании «плана Б» в случае невыдачи виз на МЧМ по хоккею
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о готовности запасного плана на случай, если Канада не выдаст членам молодежной сборной визы для участия в чемпионате мира. Его слова приводит телеканал «Звезда».
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна откажет игрокам молодежной сборной России во въезде. С 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет мировое первенство среди хоккеистов не старше 20 лет. Ранее стало известно, что россияне должны заменить норвежцев. При этом вопрос участия национальной команды еще не решен.
«У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований»,— сказал господин Дегтярев. Также министр спорта отметил, что Международный олимпийский комитет призывает спортивные федерации принимать решения «независимо от политического и, что важно, общественного давления».