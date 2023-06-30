Минниханов назвал «чудовищным» сожжение Корана в Швеции

Глава Татарстана Рустам Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме — столице Швеции. «В эти важные для мусульман всего мира дни мы вновь стали свидетелями чудовищного осквернения священного Корана. Глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей»,— передает слова раиса республики его пресс-служба.

Господин Минниханов подчеркнул, что осуждает этот «бесчеловечный поступок» в том числе как председатель пруппы стратегического видения «Россия-Исламский мир». «Как бы отреагировали власти Швеции, если бы где-то была сожжена их Конституция?»— задался он вопросом.

Руководитель Татарстана напомнил слова президента РФ Влалимира Путина о том, что «неуважение к Корану в России — преступление». «Взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России. Уверен, миллионы мусульман в эти праздничные дни в одном порыве молятся за единство, мир и благоразумие»,— заключил господин Минниханов.

Напомним, 28 июня 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика с разрешения полиции провел акцию вблизи стокгольмской соборной мечети в центре города: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. После акции полиция составила протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"