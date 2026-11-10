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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Новой целевой аудиторией рекламы станут делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека. Об этом заявил на Национальном Рекламном Форуме директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов. По данным опроса «Яндекса», 72% онлайн-покупателей 18-54 лет готовы поручить агентам поиск и заказ товаров. С начала 2026 года трафик из «Алисы AI» в интернет-магазины вырос в 4,6 раза. Сам «Яндекс» уже тестирует новые форматы рекламы в чате с ИИ-помощником.
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