Новой целевой аудиторией рекламы станут делегированные ИИ-агенты, которые действуют от имени человека. Об этом заявил на Национальном Рекламном Форуме директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов. По данным опроса «Яндекса», 72% онлайн-покупателей 18-54 лет готовы поручить агентам поиск и заказ товаров. С начала 2026 года трафик из «Алисы AI» в интернет-магазины вырос в 4,6 раза. Сам «Яндекс» уже тестирует новые форматы рекламы в чате с ИИ-помощником.