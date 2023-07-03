Коранный номер

Швеция, очевидно, не вступит в НАТО до саммита в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля. Ранее в альянсе выражали надежду на то, что до этого времени удастся склонить Турцию к одобрению заявки Стокгольма, поскольку скандинавское королевство выполнило большинство выдвинутых Анкарой условий. Однако очередной инцидент с сожжением Корана в шведской столице вновь затормозил процесс. Турецкие власти предлагают Швеции «не мечтать» о НАТО. Перспективы присоединения Стокгольма к блоку станут одной из главных тем во время визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Вашингтон 5 июля, а также на предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Литве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрации протеста против сожжения Корана в Стокгольме прошли во многих мусульманских странах (на фото — манифестация около шведского в Тегеране)

Фото: Majid Asgaripour/WANA, Reuters Демонстрации протеста против сожжения Корана в Стокгольме прошли во многих мусульманских странах (на фото — манифестация около шведского в Тегеране)

Фото: Majid Asgaripour/WANA, Reuters

Несмотря на надежды генсека НАТО Йенса Столтенберга и большинства союзников увидеть Швецию полноправным членом блока уже на саммите в Вильнюсе, вступление страны в альянс в очередной раз откладывается. После акции с сожжением Корана, состоявшейся в Стокгольме на прошлой неделе, турецкие власти (которые с завершением электорального цикла в мае, как ожидалось, должны были стать сговорчивее) вновь заняли непримиримую позицию.

Спикер парламента Нуман Куртулмуш в понедельник заявил, что членство Швеции в НАТО — «просто несбыточная мечта».

По его мнению, Стокгольм не выполняет условия прошлогоднего соглашения с Анкарой, занимается провокациями и при этом просит от турецких властей одобрения заявки. Господин Куртулмуш отметил, что на «Турцию оказывается сильное давление», однако на уступки она не пойдет.

В чем конкретно сейчас заключаются турецкие требования, не совсем понятно. За последний год Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство и уже готовится экстрадировать в Турцию сторонников Рабочей партии Курдистана, которая признана в республике террористической и запрещена. Именно убежище, которое противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана находили в королевстве, и было главным препятствием на пути страны в НАТО. Тем не менее на этом треке Стокгольм постепенно, несмотря на внутренние споры о свободе и демократии, двигался навстречу Анкаре. Йенс Столтенберг и другие представители альянса не уставали хвалить шведское правительство за прогресс и уже несколько месяцев повторяют, что теперь дело за Турцией.

При этом ничто весь этот год так не возмущало Анкару, как либеральное законодательство королевства в отношении публичных акций.

Так, крупнейший откат в процессе присоединения Швеции к НАТО произошел в конце января — после сожжения Корана датско-шведским националистом Расмусом Палуданом напротив турецкого посольства в Стокгольме. Тогда трехсторонние переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией были поставлены на паузу, а когда страсти поутихли, Анкара одобрила только заявку Хельсинки, демонстративно оставив Стокгольм в роли одинокого просителя.

Незадолго до этого премьер-министр Финляндии Санна Марин, сейчас покинувшая пост, заявила: «Вообще не пытайтесь сжигать в Финляндии любые священные книги». И спустя некоторое время она уже принимала поздравления с полноправным членством в НАТО.

История повторилась 28 июня, когда иммигрант из Ирака Салван Момика во время исламского праздника Курбан-байрам, руководствуясь до сих пор не ясными мотивами, вырвал страницы из Корана, а затем поджег его напротив одной из городских мечетей. В СМИ разошлись сообщения, что сожжение священной книги произошло с разрешения шведских властей. На деле — полиция пыталась предотвратить скандал, запретив организаторам проводить акцию, однако те пошли в суд, который встал на их сторону, поскольку в стране нет закона, который мог бы помешать господину Момике осуществить задуманное.

Реакция Турции получилась предсказуемо резкой. Глава МИДа Хакан Фидан заявил, что «закрывать глаза на такие гнусные деяния означает быть соучастником преступления».

Глава Минюста Йылмаз Тунч посчитал, что оскорбление чувств верующих не может приравниваться к свободе мысли и слова. А Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что «потворствующие этому подлому акту не смогут реализовать свои амбиции».

Примечательно, что акцию осудили практически все — от России и папы римского до властей Швеции. МИД королевства охарактеризовал действия мигранта как «исламофобские и оскорбительные», решительно их осудил и заверил, что они «никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства». Премьер Кристерссон назвал происшедшее «законным, но неуместным». В Евросоюзе сочли инцидент «актом провокации» и заверили, что «проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе». Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отметил, что Вашингтон осуждает акцию, но подчеркнул, что выдача разрешения на ее проведение не означает одобрения самого действия. «Пришло время перейти к полноценному вступлению Швеции в НАТО»,— подытожил он.

В схожем ключе выступил Йенс Столтенберг. По его мнению, случившееся «обидно и неприятно», однако «Швеция выполнила все обязательства, в том числе и те, которые согласовали Швеция, Турция и Финляндия на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году». Строго говоря, условия запретить сжигать Коран в предварительных договоренностях Анкары и Стокгольма и правда нет. А потому с этой точки зрения для многих попытка турецких властей увязать инцидент с североатлантическими перспективами Швеции выглядит как повод подольше поторговаться с союзниками.

Уже в среду, 5 июля, президент США Джо Байден примет в Белом доме премьера Швеции Ульфа Кристерссона. И, как заявили в американской администрации, тема присоединения Стокгольма к НАТО станет одной из основных. «Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее»,— подчеркнули в Белом доме. Примечательно, что переговоры в Вашингтоне пройдут за неделю до саммита альянса, где, как ожидается, господина Эрдогана будут массово уговаривать поторопиться с одобрением шведской заявки.

По мнению директора Центра изучения Новой Турции тюрколога Юрия Мавашева, перспективы Швеции должны проясниться на вильнюсском саммите.

Западные союзники с пониманием отнеслись к позиции господина Эрдогана в тот момент, когда он боролся за переизбрание на пост президента, однако теперь от него ждут решительных шагов. «На саммите стоит ждать хотя бы промежуточного решения от Эрдогана. Если же конкретики не будет, то (учитывая, как в Европе сейчас оценивают состояние безопасности на континенте) поведение Турции воспримут крайне негативно. Швецию принимают же не в стабильное, спокойное время. Поэтому в Вильнюсе партнеры поставят перед Анкарой вопрос: вы с нами или против нас?» — пояснил эксперт “Ъ”. По словам Юрия Мавашева, «в условиях, когда Эрдогану надо поднимать экономику, а Европа — главный торговый партнер, продолжать сопротивление рискованно». «Вряд ли Эрдоган хочет в глазах коллег встать почти в один ряд с Россией. Стиснув зубы, туркам придется дать позитивную конкретику по Швеции»,— резюмировал собеседник “Ъ”. В понедельник перспективы Швеции обсуждались среди прочих тем на заседании турецкого правительства под руководством президента Эрдогана.

Между тем шведская заявка по-прежнему не одобрена и Венгрией. Местные парламентарии заявили, что отложат ратификацию протокола о вступлении до осенней сессии. Впрочем, по общему мнению, Будапешт даст зеленый свет Стокгольму сразу, как только получит соответствующий сигнал из Анкары.

В России к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО относятся двояко. Например, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в апреле 2022 года призывал соседей задуматься и грозил им «"Искандерами", гиперзвуком и кораблями с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома». Теперь же в статье для «Российской газеты», опубликованной 2 июля, он заверил: «Мы никогда не пытались сдерживать НАТО». По словам экс-президента, «скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом», а власти РФ просили «лишь об одном — учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны».

Алексей Забродин