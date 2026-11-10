Рубио назвал очень продуктивными переговоры в Абу-Даби по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби проходят очень продуктивно. При этом сторонам предстоит еще много работы, добавил он. Об этом господин Рубио сказал на пресс-конференции G7 в Париже.
Господин Рубио отметил, что цели США и европейских стран в урегулировании конфликта совпадают. По его словам, обе стороны хотят прекращения боевых действий и гарантий того, что они не возобновятся. Госсекретарь добавил, что на переговорах в Абу-Даби США узнают, готова ли Россия урегулировать украинский конфликт.
«Европа участвует в переговорах, она с нами... У них есть представители пяти стран Евросоюза в Абу-Даби... Мы считаем, что в трехсторонних переговорах в какой-то момент должны участвовать и европейские партнеры. Потому что они — часть долгосрочного урегулирования этой проблемы»,— сказал господин Рубио.
Трехсторонние переговоры проходят в столице ОАЭ 10-11 ноября. В первый день переговоров встреча продлилась около 4,5 часа. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.