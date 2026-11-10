Рубио назвал очень продуктивными переговоры в Абу-Даби по Украине

«Европа участвует в переговорах, она с нами... У них есть представители пяти стран Евросоюза в Абу-Даби... Мы считаем, что в трехсторонних переговорах в какой-то момент должны участвовать и европейские партнеры. Потому что они — часть долгосрочного урегулирования этой проблемы»,— сказал господин Рубио.