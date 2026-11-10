Индия провела переговоры с Россией и Украиной перед встречей в Абу-Даби
Индия провела телефонные переговоры с Россией и Украиной накануне трехсторонней встречи делегаций Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, сообщает Bloomberg. Дели заявил о готовности выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.
Разговор с обеими сторонами состоялся 9 ноября. Как следует из заявления МИДа России, глава министерства Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром глобальную повестку и вопросы двустороннего сотрудничества.
В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны договорились об участии Индии в урегулировании конфликта. Кроме того, господин Моди предложил помощь в создании продовольственных коридоров в условиях блокировки экспорта зерна и атак на суда в Черном море.
Нарендра Моди неоднократно призывал к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Индия ни разу не присоединялась к западным санкциям в отношении России. В октябре Индия предоставила России и Украине предложения по безопасности судоходства в акватории Черного моря.
10 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры делегаций России, Украины и США. Обсуждения продолжатся 11 ноября. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.