Индия провела переговоры с Россией и Украиной перед встречей в Абу-Даби

Нарендра Моди неоднократно призывал к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Индия ни разу не присоединялась к западным санкциям в отношении России. В октябре Индия предоставила России и Украине предложения по безопасности судоходства в акватории Черного моря.