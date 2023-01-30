Кадыров пообещал не простить датскому политику сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал датского-шведского активиста ультраправой и антиисламистской партии Hard Line («Жесткий курс») Расмуса Палудана, который устраивал акции с сожжением Корана в Дании и Швеции, «религиозным террористом». Накануне Расмус Палудан вновь сжег Коран и обвинил в этом Рамзана Кадырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«У меня вопрос к властям, которые дали разрешение на проведение подобных акций: почему вы, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман, все равно допускаете такое?» — написал глава Чечни в Telegram.

Рамзан Кадыров попросил не винить «исламский терроризм» в случае, если «провокатора» Расмуса Палудана «настигнет кара». «В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары»,— отметил глава Чечни.

Вчера, 29 января, перед российским посольством в Дании Расмус Палудан сжег Коран. На видеозаписи акции он заявил, что священная для мусульман книга «горит по вине Чечни и ее лидера», а также бойца UFC шведского происхождения Хамзата Чимаева, который ранее назвал Палудана «террористом» за прошлую акцию. «Если бы они научились себя вести, не было бы необходимости сжигать Коран перед российским посольством»,— сказал Расмус Палудан.

Рамзан Кадыров уточнил, что многое бы простил в свой адрес. «Но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира»,— добавил он.

27 января Расмус Палудан дважды провел акцию с сожжением Корана — перед посольством Турции и перед мечетью. На следующий день он сжег священную для мусульман книгу в Копенгагене. Он обещал проводить такие акции до тех пор, пока Швецию не возьмут в НАТО.

Власти Турции критиковали такие акции. Из-за них президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Шведская сторона утверждает, что в их стране действует свобода слова, хотя власти Швеции могут не поддерживать все ее проявления.

Анастасия Ларина