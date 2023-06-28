В Госдуму внесен проект заявления об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции сожжения Корана

Комитет по развитию гражданского общества внес в Госдуму проект заявления «об оскорблении чувств мусульман в Швеции». Из документа следует, что его рекомендовано направить в правительство, а также странам СНГ, ШОС, ОБСЕ и другим.

В заявлении говорится, что депутаты Госдумы «вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции» разрешить провести 28 июня акцию сожжения Корана в день праздника Курбан-байрам. Как утверждают депутаты, шведские власти «дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление», оскорбляющее чувства верующих.

Депутаты, говорится в заявлении, «решительно осуждают» власти Швеции и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств. Произошедшее в документе называется «акцией вандализма».

Сегодня, 28 июня, днем в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию вблизи соборной мечети: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Акция была проведена с разрешения стокгольмской полиции. Шведские власти признали законность подобных акций, отметив, что они «неуместны».

При этом после акции в отношении Салвана Момика составили протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня. Еще до акции полиция предупредила о возможных последствиях в виде штрафа. Однако правоохранительные органы заявили, что свобода слова «важнее положения о запрете огня».

Лусине Баласян