Танкеры меняют флаги

Так, в октябре доходность перевозок российской нефти из Балтики в Индию была ниже глобального индекса Suezmax на $46,3 тыс. в сутки, с сентября разрыв вырос в два раза. По данным источников Reuters, в начале ноября сделки на перевозку партий российской нефти танкерами Aframax из Балтики в порты западной Индии заключаются по $19–21 млн за рейс против $23 млн в конце ноября. Фрахт танкера Suezmax из Балтики в Индию подешевел с $27 млн до $23 млн за рейс.