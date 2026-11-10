Фицо ответил на угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

Евросоюз уже согласовал Украине кредит в размере €90 млрд, рассчитанный до конца следующего года. Средства предоставляются траншами. Помимо этого, Еврокомиссия разработала предложение о выдаче Украине нового кредита на €70 млрд. Документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран—членов ЕС 25–26 ноября.