Фицо ответил на угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит новый кредит для Украины в размере €70 млрд, несмотря на угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза.
Фридрих Мерц в письме председателю Европейского совета Антониу Коште пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за отказа некоторых европейских стран участвовать в кредите Украине. Канцлер призвал выработать решение, которое поддержат все страны-участницы ЕС. От участия в кредите отказываются Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария.
«Меня никто не будет шантажировать. От имени правительства Словакии объявляю отсюда, из Словакии, и господину Мерцу: Словакия не будет участвовать в новом кредите на 70 миллиардов для Украины. Точка»,— сказал Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Братиславе (трансляцию вел HNtelevzia на YouTube-канале).
Евросоюз уже согласовал Украине кредит в размере €90 млрд, рассчитанный до конца следующего года. Средства предоставляются траншами. Помимо этого, Еврокомиссия разработала предложение о выдаче Украине нового кредита на €70 млрд. Документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран—членов ЕС 25–26 ноября.