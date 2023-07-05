Хроника объявленного теракта

Власти РФ и Украины продолжают обвинять друг друга в подготовке масштабной диверсии в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По версии российской стороны, Киев планирует подорвать станцию и обвинить в этом Россию, чтобы убедить своих западных партнеров активнее поддерживать его или даже напрямую вмешаться в конфликт с Москвой. По версии же украинской стороны, Москва хочет сымитировать удар вооруженных сил Украины по станции, чтобы отбить у Запада желание помогать Киеву. Выступающее своего рода арбитром Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) версию о минировании станции не подтверждает, настаивая на дополнительном осмотре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О «высокой вероятности диверсии» на Запорожской АЭС с катастрофическими для всего мира последствиями сейчас предупреждают по обе стороны линии фронта

Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA-EFE / Vostock Photo О «высокой вероятности диверсии» на Запорожской АЭС с катастрофическими для всего мира последствиями сейчас предупреждают по обе стороны линии фронта

Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA-EFE / Vostock Photo

«Операция под чужим флагом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду назвал обстановку вокруг ЗАЭС напряженной, добавив, что «действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима». Последствия диверсии в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции были бы, по его словам, катастрофичны, но Киев «неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем». «Недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС»,— отметил он. РФ обвиняет Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС (см. “Ъ” от 7 июня).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду также предупредила, что президент Украины Владимир Зеленский «собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции». «Нет того уголка планеты, которого это не коснется,— заявила она в эфире радиостанции "Спутник".— Если что-то произойдет, это коснется всего: и воздуха, и воды, и продуктов питания. Всего. И стремление Зеленского использовать этот фактор в своих экстремистских террористических целях очевидно».

Чем именно теракт в отношении ЗАЭС мог бы быть полезен властям Украины, пояснил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Им нужна новая операция "под чужим флагом", чтобы обвинить Россию (как было с Бучей или Каховской ГЭС), чтобы попытаться вернуть на свою сторону западное общественное мнение, которое все больше и больше устает давать деньги на опосредованную войну НАТО с Россией до последнего украинца»,— написал он в Twitter. Ранее Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее письмо по ситуации вокруг ЗАЭС, в котором говорится, что «провокационные обвинения (властей Украины.— “Ъ”) против Российской Федерации являются не чем иным, как дымовой завесой, чтобы скрыть приготовления для осуществления реальной аварии на ЗАЭС» (цитата по ТАСС).

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, считает, что подрыв станции нужен украинским властям для того, чтобы убедить страны—члены НАТО напрямую вмешаться в конфликт с Россией. «Все указывает на то, что Зеленский намерен выложить “последнюю карту” на стол перед саммитом НАТО (намеченным на 11–12 июля в Вильнюсе.— “Ъ”) и подорвать Запорожскую АЭС»,— написал депутат в среду в своем Telegram-канале.

Как именно Киев планирует устроить диверсию в отношении ЗАЭС, рассказал во вторник в эфире телеканала «Россия 24» (сославшись на некую поступившую ему информацию) советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа: «В темное время суток вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую атомную станцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе. Ими (украинцами.— “Ъ”) планируется сброс с воздушного судна боеприпасов, которые снаряжены радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда “Точка-У” с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами».

Ренат Карчаа назвал и вероятную дату диверсии — 5 июля.

Расположенная близ города Энергодар на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных. При этом ею долгое время продолжал управлять украинский «Энергоатом», а на станции работали украинские специалисты. В сентябре 2022 года последние работавшие пятый и шестой энергоблоки станции вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. Но в МАГАТЭ ситуацию все равно считают опасной, поскольку рядом с АЭС находится сухое хранилище отработанного ядерного топлива. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»).

«Имитация нападения на станцию»

Тем временем Владимир Зеленский о том, что российские власти готовят диверсию в отношении ЗАЭС, заявил еще в конце июня. Сославшись на данные украинской разведки, он тогда сообщил, речь идет о «террористическом акте с выбросом радиации», для которого Россия уже якобы «все подготовила». Каких-то деталей украинский президент тогда не привел, однако начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные якобы заминировали систему охлаждения ЗАЭС. Соответствующую информацию Киев разослал странам-партнерам и международным организациям (см. “Ъ” от 24 июня).

В минувший вторник Владимир Зеленский вновь предупредил о подготовке российской стороной диверсии в отношении ЗАЭС, уточнив, что его разведка обнаружила на крыше нескольких энергоблоков станции «предметы, напоминающие взрывчатку». «Возможно, для имитации нападения на станцию. Возможно, у них (российских сил.— “Ъ”) есть какой-то другой сценарий,— заявил он в своем Telegram-канале.— Но в любом случае мир видит — не может не видеть,— что единственным источником опасности для Запорожской атомной электростанции является Россия и никто другой». Владимир Зеленский выразил сожаление, что «своевременного и масштабного реагирования на теракт на Каховской гидроэлектростанции не последовало (Киев обвиняет Москву в ее подрыве.— “Ъ”)». «И это может подтолкнуть Кремль к совершению нового зла»,— предположил президент.

В Минобороны Украины, в свою очередь, уточнили, что подозрительные предметы обнаружены на крыше третьего и четвертого реакторов ЗАЭС. Из сообщения ведомства следует, что, подорвав эти устройства, Россия якобы планирует обвинить Украину в обстреле реакторов станции. Украинские официальные лица утверждают, что Россия начала эвакуировать приезжий и местный персонал станции, планировав завершить этот процесс к 5 июля (в «Росэнергоатоме» это отрицают, как и информацию о размещении каких-либо взрывных устройств на крыше реакторов). По их версии, действия РФ направлены на дискредитацию Киева в глазах его партнеров. С конца июня в разных областях Украины проходят учения по реагированию на чрезвычайные инциденты с выбросом радиации, а на днях украинское Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для населения на случай подрыва ЗАЭС.

«Никаких видимых признаков»

С учетом крайне противоречивой информации, поступающей от сторон конфликта, особый вес имеет оценка МАГАТЭ — подшефной ООН авторитетной международной организации, чьи специалисты с сентября постоянно находятся на территории ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что эксперты агентства «в последние дни и недели проинспектировали отдельные части объекта, включая некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы объекта, пока не заметив никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ».

При этом из письменного заявления гендиректора МАГАТЭ, размещенного на сайте агентства, следует: его сотрудники запросили «дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке».

«В частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции»,— уточнил Рафаэль Гросси.

При этом устно он на состоявшейся в среду пресс-конференции в Японии (подробнее о визите читайте здесь) добавил, что «несколько часов назад» контактировал с представителями своего агентства, находящимися на ЗАЭС. «Мы в курсе этих заявлений с обеих сторон,— сказал он, комментируя взаимные обвинения Москвы и Киева.— В ходе наших последних осмотров мы не увидели никакой деятельности по минированию, но мы по-прежнему предельно насторожены». Глава МАГАТЭ в очередной раз назвал ситуацию вокруг ЗАЭС тревожной, отметив, что поводов расслабляться нет, поскольку вблизи станции идут боевые действия.

О том, что специалисты МАГАТЭ не обнаружили на территории ЗАЭС мин или иных взрывчатых устройств, Рафаэль Гросси сообщал и на прошлой неделе, что вызвало резкую критику в Киеве.

«После того как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир уже немного иначе реагирует. Кроме одного человека — Гросси. С достаточно чудной последовательностью, я с иронией говорю, субъект Гросси говорит, что нет никаких рисков, мы не видим рисков,— заявил на украинском телевидении советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (цитата по ТАСС).— Он абсолютно не является эффективным с точки зрения управления ключевым риском, который сегодня возникает. Вместо той клоунады, которую этот человек устраивает, потом, когда будет какая-то катастрофа, он скажет: “Нет-нет, мы тут ни при чем. Мы там работали, мы говорили про угрозы”. Мне кажется, надо более жестко на это (заявления Рафаэля Гросси.— “Ъ”) реагировать».

Между тем данные о готовящейся диверсии в отношении ЗАЭС не подтверждают и в НАТО. Замгенсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi24 в среду отметил, что «видел заявления, сделанные обеими сторонами (конфликта.— “Ъ”)». «Мы обеспокоены ими, но с точки зрения информации, которой мы располагаем вместе с союзниками (по НАТО.— “Ъ”), мы не видим на данный момент реальной угрозы атаки»,— подчеркнул он.

Елена Черненко