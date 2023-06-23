На Запорожской АЭС повысился провокационный фон

Российские официальные лица отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ якобы готовится подорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В Кремле это заявление назвали ложью, в МИДе — «очередной попыткой очернить Россию». МВД Украины тем временем организует учения по реагированию на инциденты с выбросом радиоактивного материала. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) своего мнения по поводу этой ситуации не высказывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инспекторы МАГАТЭ воздерживаются от оценок того, готовит ли Москва или Киев какую-то диверсию на Запорожской АЭС

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters Инспекторы МАГАТЭ воздерживаются от оценок того, готовит ли Москва или Киев какую-то диверсию на Запорожской АЭС

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

В Кремле и МИДе прокомментировали заявление Владимира Зеленского о якобы готовящемся на ЗАЭС теракте. «Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте (в Энергодаре, где расположена ЗАЭС.— “Ъ”). Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти России настроены на продолжение сотрудничества с агентством, а оно — с Россией. «Все остальное — ложь»,— повторил господин Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС заявил:

«В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно прикрыть свои преступные, а по факту террористические действия, которые представляют серьезную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжелого инцидента».

«Мы вновь призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны, не закрывать на это глаза и четко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза для этого объекта»,— заявил замминистра, добавив, что Украина «на протяжении многих месяцев подвергает серьезной опасности эту крупнейшую в Европе станцию».

О том, что российские власти готовят диверсию в отношении ЗАЭС, Владимир Зеленский сказал в четверг в видеообращении, сославшись на данные украинской разведки. «Наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористический акт с выбросом радиации. Они уже все для этого подготовили,— заявил украинский лидер.— Мы передаем всю имеющуюся информацию, все доказательства нашим партнерам. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка — все страны, абсолютно все должны это знать, международные организации, совершенно все».

Каких-то деталей украинский президент не привел, однако за день до этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные якобы заминировали систему охлаждения ЗАЭС.

В пятницу стало известно, что МВД Украины готовится к учениям по отражению радиационной угрозы. «В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы»,— сказал глава ведомства Игорь Клименко в комментарии, показанном на украинском ТВ.

МАГАТЭ, в чьи обязанности входит мониторинг ситуации с обеспечением безопасности мирных атомных объектов и чьи специалисты постоянно находятся на ЗАЭС, ситуацию с якобы готовящейся какой-либо из сторон диверсией не комментируют. При этом в пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Калининград, где встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Главной темой их беседы стала ситуация вокруг ЗАЭС.

Напомним, даже после того, как в марте 2022 года российские силы взяли Запорожскую АЭС под свой контроль, ею еще полгода продолжал управлять украинский оператор «Энергоатом». Но после объявления о присоединении Запорожской области к России в сентябре 2022 года станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). Бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили на территорию Украины: по версии российской стороны, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. В конце ноября гендиректором был назначен бывший главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук.

Как заявили в пятницу в «Росатоме», Алексей Лихачев и другие собеседники Рафаэля Гросси сделали упор на том, что сейчас ожидают от секретариата МАГАТЭ «конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры». Также стороны обсудили итоги поездки Рафаэля Гросси на станцию 15 июня во главе ротационной миссии МАГАТЭ (см. “Ъ” от 16 июня). «Алексей Лихачев рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, принимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ. Гендиректор агентства в ходе поездки на станцию смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции. Контакты будут продолжены»,— говорится в сообщении «Росатома».

Накануне поездки в Калининград Рафаэль Гросси встретился в Лондоне с министром энергетики Украины Германом Галущенко, также обсудив с ним ситуацию вокруг ЗАЭС. Ни после той, ни после другой встречи глава МАГАТЭ не сказал ничего о возможной диверсии в отношении ЗАЭС.

Между тем ситуации вокруг ЗАЭС кратко коснулись в пятницу и на заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал: «Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают». «Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы»,— добавил он.

В свою очередь, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в ходе этого же мероприятия подчеркнула, что «любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы».

Елена Черненко