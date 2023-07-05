«Фукусиму» сливают в море

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершает визит в Японию, ключевая цель которого — инспекция аварийной АЭС «Фукусима-1» перед началом сброса очищенной радиоактивной воды в океан. Из-за этих планов правительство Фумио Кисиды оказалось под огнем критики как внутри страны, так и за ее пределами. Главным оппонентом выступает Китай, обвиняющий Японию в создании новой угрозы экологической безопасности в регионе. МАГАТЭ, однако, в этом споре встало на сторону Токио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси (справа)

Фото: Reuters Рафаэль Гросси (справа)

Фото: Reuters

Начавшийся во вторник визит Рафаэля Гросси в Токио продлится до 7 июля, после чего глава МАГАТЭ отправится на два дня в Южную Корею. По сообщению японской газеты «Иомиури», в программу также могут войти посещение Новой Зеландии и Островов Кука. Глава МАГАТЭ до последнего времени находился в центре внимания мировых СМИ в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Однако он был вынужден переместиться в Азию, чтобы проинспектировать «Фукусиму-1».

Авария на японской атомной станции, которая привела к расплавлению ядерного топлива на первом, втором и третьем реакторах, произошла в 2011 году. На протяжении последних лет воду, которая используется для охлаждения реакторов, после очистки от радионуклидов хранили в установленных на станции гигантских резервуарах (их там около тысячи). Однако ежедневно прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды, и резервуары уже заполнены почти на 90%.

В связи с этим правительство Фумио Кисиды было вынуждено принимать непростое решение о том, как дальше утилизировать очищенную воду. В январе появились первые утечки, согласно которым власти стали склоняться к сбросу воды в океан. Впрочем, этот вариант не считался окончательным и сроки названы не были, учитывая возникшие в самой Японии и далеко за ее пределами опасения, что такой шаг повлечет за собой многочисленные негативные последствия для экосистемы и жителей региона.

В этой ситуации японским властям предстояло заручиться максимальной поддержкой своего плана, что оказалось непростой задачей. Полного понимания сразу не удалось добиться даже от западных партнеров.

В заявление G7 по итогам майского саммита в Хиросиме была включена расплывчатая формулировка о необходимости проведения процедуры сброса воды под контролем МАГАТЭ.

При этом 21 марта в совместном заявлении Россия и Китай призвали Японию проявлять транспарентность в контактах с соседними странами и международными агентствами, а также провести исчерпывающие консультации по этому вопросу.

Страсти не утихали и в самой Японии. Накануне приезда Рафаэля Гросси лидер входящей в правящую коалицию партии «Комэйто» Нацуо Ямагути призвал власти не сбрасывать воду в океан во время купального сезона. Кроме того, представители японского рыболовецкого бизнеса стали выражать опасения, что сброс воды подорвет доверие к морепродуктам, выловленным у побережья.

В этой ситуации визит главы МАГАТЭ становился моментом истины. И в итоге во вторник агентство представило доклад, в котором действиям Токио выражалась полная поддержка. «МАГАТЭ на основе комплексной оценки пришло к выводу, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду»,— отмечалось в документе. На пресс-конференции в Токио господин Гросси повторил выводы возглавляемого ими агентства. И заверил: в случае слива воды в океан эксперты МАГАТЭ на протяжении многих лет будут находиться в Японии для контроля этой процедуры и ее последствий.

В свою очередь, в ходе встречи с Рафаэлем Гросси премьер Кисида заявил: Япония как страна—председатель G7 несет особую ответственность за ядерную безопасность и тесно сотрудничает с МАГАТЭ.

Он также упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС, поддержав пять принципов обеспечения ядерной безопасности на этом объекте, сформулированные ранее главой МАГАТЭ.

Как сообщила в среду газета Nikkei, правительство Японии намерено приступить к реализации своего плана уже в августе. При этом власти планируют регулярно информировать японскую общественность и соседние страны о ситуации вокруг станции, чтобы сохранить максимальную прозрачность в этом резонансном вопросе.

Однако избежать громкого скандала не удастся. Главным оппонентом по-прежнему выступает Китай, обвиняющий Японию в создании угрозы экологической безопасности и игнорировании мнения соседей. «Доклад МАГАТЭ не может стать "пропускным билетом" для Японии на сброс в море зараженной воды с АЭС "Фукусима-1", Токио следует остановить программу сброса и обсудить все возможные способы утилизации, а также дать разрешение всем заинтересованным сторонам на независимый отбор и анализ проб»,— заявил посол КНР в Японии У Цзянхао.

По словам дипломата, «сброс радиоактивной воды отразится на здоровье людей во всех странах, морской среде всего мира».

При этом Пекин считает действия Токио нелегитимными, поскольку «Япония не провела полноценных консультаций с соседними странами и другими заинтересованными сторонами».

«Неужели сброс воды в море является оптимальным вариантом? Очевидно, что нет»,— резюмировал посол У Цзянхао.

В Токио, однако, отступать не намерены. «Япония предоставляет международному сообществу, в том числе Китаю, информацию о плане слива, обеспечивая открытость и основываясь на научных данных. Однако КНР распространяет информацию об очищенной воде, которая не соответствует истине. В этой связи мы призываем Китай вести дискуссию в соответствии с научными данными»,— заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Сергей Строкань