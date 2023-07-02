У Киева разведали план

В Киеве задумались над возвращением к переговорам при условии появления каких-либо ощутимых результатов начавшегося контрнаступления. Во всяком случае, об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с итогами недавнего визита в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса. Из утечек следует: хотя публично украинские власти продолжают выдвигать одно жесткое предварительное условие для перехода к дипломатии — восстановление контроля над территорией республики в границах 1991 года, на деле рассматривается и более умеренный сценарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе очередного визита в Киев директор ЦРУ Уильям Бернс, по данным американских СМИ, ознакомился с «амбициозным планом» украинских властей

Фото: Drew Angerer / Getty Images В ходе очередного визита в Киев директор ЦРУ Уильям Бернс, по данным американских СМИ, ознакомился с «амбициозным планом» украинских властей

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Уильям Бернс после 24 февраля 2022 года не раз посещал Украину. Как отмечают западные СМИ, обычно о визитах руководителя американской разведки становится известно постфактум, а о содержании бесед можно судить в основном по утечкам в прессе. Недавняя поездка господина Бернса в Киев исключением не стала. По данным газеты The Washington Post, украинские чиновники рассказали высокопоставленному коллеге из США об «амбициозном плане». Он предполагает возвращение под контроль Киева в ходе нынешнего контрнаступления значительных территорий, а также старт переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года.

Ранее о возможном начале урегулирования до конца 2023 года говорилось только в контексте давления союзников на Киев.

Публикация в The Washington Post — первый сигнал, что и украинские власти допускают переход конфликта в дипломатическое русло до возвращения под контроль границ 1991 года.

«Готовясь к осени, Зеленский и его ключевые помощники начали думать о том, как Киев может заставить (Москву.— “Ъ”) прекратить боевые действия на условиях, приемлемых для России и украинского народа»,— пишет газета. По словам ее источников, Украина планирует к осени отвоевать значительную часть контролируемых на данный момент Россией территорий, а также перебросить ближе к Крыму артиллерию и ракетные системы, после чего и приступить к переговорам с Москвой. «Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу»,— процитировало издание неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

ЦРУ эту публикацию никак не комментировало, а президент Украины Владимир Зеленский через полдня после выхода статьи в очередной раз заверил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой только после возвращения под контроль всей территории в границах 1991 года. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву»,— подчеркнул политик.

Тем не менее, как отметила The Washington Post, господин Зеленский и его военачальники, столкнувшись с глубоко эшелонированной российской обороной, оказались «под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение и подготовку (военных.— “Ъ”) на миллиарды долларов в преддверии контрнаступления». Поэтому возможное решение пойти на переговоры до достижения декларируемой цели, учитывая обстоятельства, не лишено смысла.

Дело в том, что Украина требует от Запада — в первую очередь в лице НАТО — гарантий безопасности. Однако союзники пока не готовы предоставлять их Киеву — как минимум в том объеме, который мог бы сделать их прямыми участниками конфликта с РФ.

Неназванные украинские чиновники пояснили, что могут обменять отказ от захвата Крыма военным путем на согласие Москвы позволить Украине получить от партнеров надежные гарантии безопасности.

Владимир Зеленский и его команда называют ключевой такой гарантией подтверждение вступления Украины в НАТО сразу после завершения конфликта. Во время визита 1 июля в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес подписал специальную декларацию, согласно которой королевство стало 21-й страной, всецело поддержавшей евроатлантические устремления Украины. Главным препятствием на пути Киева к получению подобных гарантий уже на саммите в Вильнюсе (он пройдет 11–12 июля) остается позиция США. В Вашингтоне считают разговоры о сроках вступления Украины в военный блок до завершения боевых действий преждевременными.

Господин Зеленский, ранее пригрозивший не приезжать на саммит, если члены альянса не будут приглашать его страну в НАТО, 1 июля отметил: «До саммита мы должны показать результаты (на поле боя.— “Ъ”), но каждый километр стоит жизни». Примечательно, что за день до этих слов президента главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, что раздражен разговорами о медленных темпах контрнаступления, и призвал не смотреть на боевые действия как на шоу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что цели Москвы на Украине исключают присоединение Киева к НАТО. В первой половине июня он также признавался, что пока «никаких предпосылок для договоренностей нет», так как «нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог». Эту же мысль он повторял и позднее.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 2 июля оказался более резок в оценках перспектив мирного урегулирования — на утечки в СМИ экс-президент внимания не обратил, зато слова господина Зеленского о границах 1991 года как условии для переговоров нашли у него живой отклик. По мнению экс-президента РФ, упомянутые границы — «это границы областей России и когда-то губерний Российской империи», а Украина — «это земля Санникова (несуществующий остров в море Лаптевых.— “Ъ”), основанная Лениным». «Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве»,— резюмировал господин Медведев.

Алексей Забродин