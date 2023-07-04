Зампред ЦБ Заботкин: в денежно-кредитную политику нужно верить так же, как в гражданскую авиацию

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что широким массам нужно верить в денежно-кредитную политику регулятора так же, как они верят в гражданскую авиацию. Он отметил, что среднестатистический гражданин не будет и не должен понимать детально все макроэкономические механизмы, как и физику полета на самолете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы все летаем на самолетах, и, наверное, очень малая доля из нас понимает физику этого процесса, но тем не менее мы все равно на них летаем, хотя они тяжелее воздуха, веря в то, что человек, который ведет самолет, и те техники, которые его обслуживают, делают свою работу должным образом. В некотором смысле, доверие к ДКП (денежно-кредитной политике.— “Ъ”), с точки зрения широких масс, должно основываться примерно на том же доверии, что и наше доверие к гражданской авиации»,— сказал господин Заботкин (цитата по Frank Media).

Зампред ЦБ Заботкин курирует денежно-кредитную политику регулятора. 30 июня он допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России 21 июля. По его мнению, баланс рисков смещается в проинфляционную сторону. Он пояснил, что ставка на уровне 7,5% «соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%».

В июне регулятор оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. ЦБ оставляет этот показатель неизменным уже в шестой раз с сентября 2022 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ключевая ставка осталась при своих».

Эрдни Кагалтынов